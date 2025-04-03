2 апреля президент США Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит, но по Украине они не сильно ударят. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Новые тарифы Трампа: Как ударят по Украине
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Как тарифы ударят по Украине
- Не сильно. Наш экспорт туда даже не дотягивает до миллиарда и 2% всего, что мы куда-то экспортируем, пишет Железняк.
- США к нам завозят почти на $3 млрд, вообще в 5 раз больше. Поэтому мы получили «лайт» тариф всего в 10%.
- Больше всего мы возили металлургическую продукцию, но там уже и так с марта для нас тариф 25% на сталь и алюминий.
- Еще трубы, но там тоже тариф уже есть антидемпинг.
- Еще около трети экспорта составляет аграрная и пищевая продукция. Но там тоже уже и так ждали с апреля тариф.
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«Ну потому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это же не 54%, как у Китая). Здесь маленький нюанс, сейчас ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы… И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок», — подытожил он.
Напомним
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.
Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россию в перечне не упомянута.
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Комментарии - 6
Про це у мікроблозі X пише кореспондентка американського каналу Fox News Джекі Гайнріх, посилаючись на знайоме з переговорами джерело. За його словами, американському лідеру не подобається, що Росія повільне веде переговори про повне припинення вогню.
У відповідь на це адміністрація планує «агресивне застосування санкцій», в тому числі й проти російського «тіньового флоту». Згідно із даними журналістки, неофіційно дотримання санкцій оцінюють приблизно на 3 з 10:
«Заборона „тіньового флоту“ Росії, який перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, була б легкою мішенню для тиску. Fox повідомляє, що більша частина флоту вже підпадає під санкції, а 70% нелегальних продажів нафти в Росії відбувається через його використання».