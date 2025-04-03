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3 апреля 2025, 9:28 Читати українською

Новые тарифы Трампа: Как ударят по Украине

2 апреля президент США Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит, но по Украине они не сильно ударят. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

2 апреля президент США Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит, но по Украине они не сильно ударят.
Фото: depositphotos

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Как тарифы ударят по Украине

  • Не сильно. Наш экспорт туда даже не дотягивает до миллиарда и 2% всего, что мы куда-то экспортируем, пишет Железняк.
  • США к нам завозят почти на $3 млрд, вообще в 5 раз больше. Поэтому мы получили «лайт» тариф всего в 10%.
  • Больше всего мы возили металлургическую продукцию, но там уже и так с марта для нас тариф 25% на сталь и алюминий.
  • Еще трубы, но там тоже тариф уже есть антидемпинг.
  • Еще около трети экспорта составляет аграрная и пищевая продукция. Но там тоже уже и так ждали с апреля тариф.

Читайте: Автопрому приготовиться: Трамп ввел тариф в 25% на импорт авто в США

«Ну потому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это же не 54%, как у Китая). Здесь маленький нюанс, сейчас ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы… И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок», — подытожил он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россию в перечне не упомянута.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+30
Zimbabwe
Zimbabwe
3 апреля 2025, 9:45
#
Ввести пошлины на товары из США в 100% хватит с ними играться
+
0
bosyak
bosyak
3 апреля 2025, 10:24
#
На Китай 34% а не 54%
+
+3
Lamo
Lamo
3 апреля 2025, 11:29
#
20% вже були, до них 34% додали
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
3 апреля 2025, 10:51
#
На Украину влияет количество внешних вливаний, потому как без вливаний не важно какие пошлины.
+
0
bonv
bonv
3 апреля 2025, 11:20
#
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розчарований кремлівським правителем Путіним і вважає, що той тягне час.
Про це у мікроблозі X пише кореспондентка американського каналу Fox News Джекі Гайнріх, посилаючись на знайоме з переговорами джерело. За його словами, американському лідеру не подобається, що Росія повільне веде переговори про повне припинення вогню.
У відповідь на це адміністрація планує «агресивне застосування санкцій», в тому числі й проти російського «тіньового флоту». Згідно із даними журналістки, неофіційно дотримання санкцій оцінюють приблизно на 3 з 10:
«Заборона „тіньового флоту“ Росії, який перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, була б легкою мішенню для тиску. Fox повідомляє, що більша частина флоту вже підпадає під санкції, а 70% нелегальних продажів нафти в Росії відбувається через його використання».
+
0
Три літри
Три літри
3 апреля 2025, 12:05
#
Оскільки це масове явище, а не мито для однієї лише України — не вплине взагалі ніяк.
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