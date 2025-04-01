НБУ отменил ограничение в размере 150 тысяч гривен в месяц для p2p-переводов

Нацбанк принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходных переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов — физических лиц, открытых в одном банке, на счета других физических лиц. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Указанные ограничения стимулировали наработку комплексных совместных решений, направленных на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности как за счет законодательных изменений, так и через саморегулирование рынка путем подписания соответствующего Меморандума.

За время действия регуляторных ограничений:

был принят и начал действовать закон от 08.10.2024 № 3994-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг» на основе законопроекта № 11043, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства;

№ 3994-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг» на основе законопроекта № 11043, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства; был разработан и подписан за координацию банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков, обслуживающих розничных клиентов, и предоставлятели платежных услуг, имеющих лицензию на ведение расчетных счетов розничных клиентов;

банки и небанковские предоставители платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ;

со стороны правоохранительных органов ведется активная работа по выявлению и прекращению преступных схем. К примеру, Бюро экономической безопасности недавно разоблачило сеть, насчитывающую более четырех тысяч человек-дропов;

Национальный банк наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций. Предложение будет направлено соответствующему комитету Верховной Рады Украины для дальнейшего рассмотрения в апреле.

В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который снизился в результате введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, обратившей внимание рынка на проблему дропов, и внедрения Меморандума. Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карт, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась.

Национальный банк и дальше будет мониторить ситуацию и будет работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости принять дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом.