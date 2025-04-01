Украина получила еще 3,5 млрд евро от Евросоюза по программе Ukraine Facility. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
Украина получила еще 3,5 миллиарда евро от ЕС
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«Эти средства помогут нам в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность», — отметил глава правительства.
Шмигаль добавил, что общая финансовая помощь для Украины от ЕС в рамках механизма Ukraine Facility уже достигла 19,6 млрд. евро.
Украина Facility
Ukraine Facility включает три ключевых компонента:
- прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд евро, из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов);
- специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд евро);
- техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).
Источник: Минфин
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