Риск рецессии в США и мире в этом году вырос с 40 до 60% после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных торговых пошлин. Об этом заявил главный экономист инвестиционного банка JPMorgan Брюс Касман, сообщает Reuters.
JPMorgan повышает шансы на глобальную рецессию до 60%
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«Деструктивная политика США признана самым большим риском для глобальных перспектив в течение всего года», — отметил Касман.
Он также добавил, что торговая политика США стала менее благоприятной для бизнеса, чем предполагалось ранее.
«Влияние этого повышения тарифов, вероятно, усилится из-за ответных мер, падения деловых настроений в США и нарушения цепей поставок», — добавил Касман.
Другие банки, включая Barclays и Deutsche Bank, также предупредили, что экономика США сталкивается с более высоким риском сползания в рецессию этого года, если новые пошлины Трампа останутся в силе.
Однако Касман ожидает, что шок от тарифов будет «умеренно смягчен» перспективой дальнейшего снижения процентных ставок в США.
Напомним
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.
Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.
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