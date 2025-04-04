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4 апреля 2025, 15:09 Читати українською

JPMorgan повышает шансы на глобальную рецессию до 60%

Риск рецессии в США и мире в этом году вырос с 40 до 60% после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных торговых пошлин. Об этом заявил главный экономист инвестиционного банка JPMorgan Брюс Касман, сообщает Reuters.

Риск рецессии в США и мире в этом году вырос с 40 до 60% после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных торговых пошлин.
Фото: AI

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«Деструктивная политика США признана самым большим риском для глобальных перспектив в течение всего года», — отметил Касман.

Он также добавил, что торговая политика США стала менее благоприятной для бизнеса, чем предполагалось ранее.

«Влияние этого повышения тарифов, вероятно, усилится из-за ответных мер, падения деловых настроений в США и нарушения цепей поставок», — добавил Касман.

Другие банки, включая Barclays и Deutsche Bank, также предупредили, что экономика США сталкивается с более высоким риском сползания в рецессию этого года, если новые пошлины Трампа останутся в силе.

Однако Касман ожидает, что шок от тарифов будет «умеренно смягчен» перспективой дальнейшего снижения процентных ставок в США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
4 апреля 2025, 15:19
#
А далі цифровий концтабір. Все, КРАПКА.
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