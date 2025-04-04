Китай ударил в ответ: вводят дополнительно 34% пошлины на американский импорт

Соединенные Штаты объявили о введении «ответных тарифов» на товары из Китая, идущие на американский рынок. Пекин назвал эти действия нарушением норм мировой торговли, обвинив Вашингтон в наступлении на законные права Китая и ввел дополнительные пошлины для американских товаров. Об этом сообщает futunn.com.

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Контрмеры Пекина

Опираясь на собственные законы — в частности о таможенных тарифах, внешней торговле и основах международного права, — а также с согласия Государственного совета, Комитета по тарифам и таможенным делам Китая принял решение: с 10 апреля 2025 года на все товары, поступающие из США, будет налагаться дополнительная пошлина.

Детали тарифов

«К существующей ставке ввозной пошлины на весь импорт, который завозят из Соединенных Штатов, будет добавлен тариф в размере 34%», — отмечается в решении. При этом действующие льготы и освобождение от налогов останутся по-прежнему, а на новые пошлины никаких послаблений или исключений не предусмотрено.

Последствия эскалации

Этот шаг Китая стал прямым ответом на американские тарифы и подчеркивает обострение торгового противостояния между двумя экономическими великанами, что может еще больше расшатать мировые рынки.