Мошенники придумали новую схему в Telegram. Аферисты используют фейковые «кружочки» в популярном мессенджере, чтобы выманить деньги или распространить фишинговые ссылки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Фейковые «кружочки»: Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram
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Как действуют злоумышленники
- Взламывают аккаунты и загружают голосовые или видеосообщения пользователя.
- Монтируют нужный мошенникам диалог, в котором вы будто бы просите деньги.
- Рассылают поддельные видео вашим друзьям и знакомым.
Как уберечься
Если вы получили подозрительный «кружочек», проверьте информацию — попросите написать в другом мессенджере или позвонить по телефону.
Также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.
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Источник: Минфин
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