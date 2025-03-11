Кибератака на соцсеть Х: Маск говорит, что якобы причастны украинские IP-адреса

К кибератаке на соцсети Х (Twitter) якобы причастны украинские IP-адреса. Систему Х пытались вывести из строя. Об этом заявил владелец компании Х Илон Маск.

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Что известно

«Мы не уверены в том, что именно произошло, но была осуществлена массированная кибератака с целью вывести из строя систему X из IP-адресов, расположенных в Украине», — рассказал он.

Позже ответственность за кибератаку на соцсети X уже взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team, которая неоднократно атаковала сайты и организации в США, Украине, ОАЭ и Израиле.

Напомним

10 марта пользователи по всему миру жаловались на сбой в работе соцсети X.

После этого Маск написал о масштабной кибератаке, в ходе которой было задействовано множество ресурсов.