В приложении «Дия» появилась новая функция — цифровое разрешение на оружие. Теперь владельцам не нужно носить бумажный документ: его можно сформировать в несколько щелчков прямо в смартфоне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дии» тестируют услугу выдачи разрешения на оружие
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Что известно
В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.
Как добавить разрешение
Чтобы добавить разрешение на оружие, необходимо обновить приложение, открыть раздел с документами, нажать «Добавить документ» и выбрать «Разрешение на оружие».
Если оружие зарегистрировано в Едином реестре оружия, документ автоматически появится в приложении.
Кроме того, «Дия» будет предупреждать о приближении конца срока действия разрешения. Продолжить его можно будет онлайн — через сайт МВД, без очередей и бумажных справок.
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