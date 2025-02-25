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25 февраля 2025, 13:34 Читати українською

Польша предоставит Украине дополнительные терминалы Starlink

Правительство Польши не только обеспечивает половину всех действующих в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, но и планирует существенно увеличить их количество — еще 5 000 устройств уже заказано. Об этом пишет Puls Biznesu со ссылкой на польского министра цифровизации Кшиштофа Гавковского, передает liga.net.

Правительство Польши не только обеспечивает половину всех действующих в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, но и планирует существенно увеличить их количество — еще 5 000 устройств уже заказано.
Фото: ukraina.info

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К концу 2024 года Польша предоставила Украине 24 400 терминалов Starlink, которые производит компания SpaceX Илона Маска. Гавковский рассказал, что в ноябре была заказана новая партия, которая постепенно поступает в Украину.

Де-юре Польша не дарит эти терминалы Украине, а занимает, хотя, скорее всего, они никогда не будут возвращены. Такая форма была выбрана во избежание лишних осложнений, включая налоговые. Терминалы Starlink обеспечивают критически важную связь для украинской армии на фронте.

Не все терминалы активны постоянно, их количество с течением времени меняется — они включаются и отключаются по решению украинской стороны. Кроме того, около 300 терминалов были уничтожены во время боевых действий.

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Польская поддержка имеет очень важное значение — до этого времени устройства, предоставленные Польшей, составляли половину всех Starlink, работающих в Украине.

«Польша на протяжении многих месяцев снабжает интернет украинским обществом и украинской армией. Благодаря Starlink выполняются задачи, позволяющие удерживать фронт», — сказал Гавковский.

В 2024 году расходы Польши на обслуживание терминалов и закупку новых составили 120,66 млн злотых (свыше 1,2 млрд грн). Ожидаемая стоимость обслуживания в 2025 году — 186,8 млн злотых (почти 2 млрд грн).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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