В мобильном приложении «Резерв+» наблюдается нестабильный доступ к системе Трембита, обеспечивающей взаимодействие между государственными реестрами. Это может влиять на обновление документов в «Резерв+», сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В приложении «Резерв+» произошел сбой
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Отмечается, что все ранее изданные документы остаются действительными. При этом украинцам порекомендовали сохранить PDF-версию электронного военного билета на смартфоне.
«Техническая команда уже работает над возобновлением стабильной работы приложения», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что более 36 000 украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через мобильное приложение «Резерв+» с момента запуска сервиса рекрутинга в нем.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 1