В приложении «Резерв+» произошел сбой

В мобильном приложении «Резерв+» наблюдается нестабильный доступ к системе Трембита, обеспечивающей взаимодействие между государственными реестрами. Это может влиять на обновление документов в «Резерв+», сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Отмечается, что все ранее изданные документы остаются действительными. При этом украинцам порекомендовали сохранить PDF-версию электронного военного билета на смартфоне.

«Техническая команда уже работает над возобновлением стабильной работы приложения», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что более 36 000 украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через мобильное приложение «Резерв+» с момента запуска сервиса рекрутинга в нем.