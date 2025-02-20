На портале «Дия» теперь можно получить статус человека с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника или защитницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дие» запустили новые услуги для ветеранов и семей военных
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Отмечается, что подать соответствующие заявления можно и в оффлайн-формате. Для этого необходимо обратиться в ближайший ЦНАП.
Кому доступны услуги
Услуги доступны:
- Ветеранам, имеющим справку об инвалидности от МСЭК или экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности.
- Мужчинам, женам, родителям и детям погибших защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.
Ссылки
Подать заявление на получение статуса человека с инвалидностью в результате войны можно по этой ссылке.
Подать заявление на получение статуса члена семьи погибшего ветерана войны — по этой ссылке.
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Источник: Минфин
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