В «Дие» запустили новые услуги для ветеранов и семей военных

На портале «Дия» теперь можно получить статус человека с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника или защитницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Отмечается, что подать соответствующие заявления можно и в оффлайн-формате. Для этого необходимо обратиться в ближайший ЦНАП.

Кому доступны услуги

Услуги доступны:

Ветеранам, имеющим справку об инвалидности от МСЭК или экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности.

Мужчинам, женам, родителям и детям погибших защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.

Ссылки

Подать заявление на получение статуса человека с инвалидностью в результате войны можно по этой ссылке.

Подать заявление на получение статуса члена семьи погибшего ветерана войны — по этой ссылке.