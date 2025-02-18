Стартап миллиардера Илона Маска в области искусственного интеллекта (ИИ) xAI официально объявил о запуске чат-бота Grok-3, сообщает Bloomberg.
Илон Маск объявил о запуске «самой умной на Земле» нейросети — чат-бота Grok-3
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Что известно
По словам Маска, его нейросеть является «самой умной на Земле». Миллиардер заявил, что Grok-3 имеет более чем в 10 раз большую вычислительную мощность, чем его предшественник Grok 2. Grok-3 будет доступен подписчикам Premium+.
Grok 3 также получил режим DeepSearch, который компания описывает как новый тип поисковой системы и раннюю версию возможностей, подобных агентам. В течение недели xAI планирует добавить функцию голосового помощника.
Кому доступен Grok 3
«Сегодня мы запускаем Grok3, начиная с подписчиков Premium Plus на X, которые станут первой группой, которая получит доступ. Кроме того, мы запускаем отдельную подписку под названием Super Grok для преданных поклонников, желающих получить самые современные возможности и ранний доступ к новым функциям. Она доступна как для приложения Grok, так и нашего нового веб-сайта grok.com», — отметил Маск на презентации.
По цене $30 в месяц или $300 в год SuperGrok также разблокирует дополнительные рассуждения и запросы в новой поисковике DeepSearch, а также добавляет неограниченную генерацию изображений.
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