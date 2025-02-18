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18 февраля 2025, 9:45 Читати українською

Илон Маск объявил о запуске «самой умной на Земле» нейросети — чат-бота Grok-3

Стартап миллиардера Илона Маска в области искусственного интеллекта (ИИ) xAI официально объявил о запуске чат-бота Grok-3, сообщает Bloomberg.

Стартап миллиардера Илона Маска в области искусственного интеллекта (ИИ) xAI официально объявил о запуске чат-бота Grok-3, сообщает Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПо словам Маска, его нейросеть является «самой умной на Земле».
Фото: dev.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По словам Маска, его нейросеть является «самой умной на Земле». Миллиардер заявил, что Grok-3 имеет более чем в 10 раз большую вычислительную мощность, чем его предшественник Grok 2. Grok-3 будет доступен подписчикам Premium+.

Grok 3 также получил режим DeepSearch, который компания описывает как новый тип поисковой системы и раннюю версию возможностей, подобных агентам. В течение недели xAI планирует добавить функцию голосового помощника.

Кому доступен Grok 3

«Сегодня мы запускаем Grok3, начиная с подписчиков Premium Plus на X, которые станут первой группой, которая получит доступ. Кроме того, мы запускаем отдельную подписку под названием Super Grok для преданных поклонников, желающих получить самые современные возможности и ранний доступ к новым функциям. Она доступна как для приложения Grok, так и нашего нового веб-сайта grok.com», — отметил Маск на презентации.

По цене $30 в месяц или $300 в год SuperGrok также разблокирует дополнительные рассуждения и запросы в новой поисковике DeepSearch, а также добавляет неограниченную генерацию изображений.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
18 февраля 2025, 10:32
#
Людина з мізками дитини запускає штучний інтелект. Мабуть буде першим клієнтом.
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