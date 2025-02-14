Инфляция замедлилась, Revolut заходит в Украину: главное за неделю

Годовая инфляция в Украине в январе 2025 достигла 12,9%, что на 0,9% больше, чем в декабре 2024 года. Хотя темпы роста цен несколько замедлились по сравнению с декабрем (1,2% против 1,4%), общая тенденция подорожания товаров и услуг сохраняется.

Золото впервые в истории выросло выше $2900

Цены на золото обновили рекорд и впервые превысили цену 2 900 долл., поскольку новые таможенные угрозы президента США Дональда Трампа усилили торговую войну и опасения роста цен.

Revolut официально объявил о начале работы в Украине и планирует получить банковскую лицензию

Британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и намерен получить банковскую лицензию.

Минфин привлек один миллиард гривен от продажи облигаций