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14 февраля 2025, 20:00 Читати українською

Инфляция замедлилась, Revolut заходит в Украину: главное за неделю

Инфляция в Украине незначительно замедлилась

Годовая инфляция в Украине в январе 2025 достигла 12,9%, что на 0,9% больше, чем в декабре 2024 года. Хотя темпы роста цен несколько замедлились по сравнению с декабрем (1,2% против 1,4%), общая тенденция подорожания товаров и услуг сохраняется.

Золото впервые в истории выросло выше $2900

Цены на золото обновили рекорд и впервые превысили цену 2 900 долл., поскольку новые таможенные угрозы президента США Дональда Трампа усилили торговую войну и опасения роста цен.

Revolut официально объявил о начале работы в Украине и планирует получить банковскую лицензию

Британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и намерен получить банковскую лицензию.

Минфин привлек один миллиард гривен от продажи облигаций

Министерство финансов Украины 11 февраля 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,02 млрд грн.

Украина согласилась предоставить США редкоземельные минералы в обмен на военную помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.

Суд США временно возобновил финансирование USAID

Федеральный судья принял решение отменить заморозку финансирования USAID.

Пышный: Налоговая не получит неконтролируемого доступа к банковской тайне

Нацбанк не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев, отметил глава Национального банка Андрей Пышный. Также глава Нацбанка отметил, что в ЕС, куда стремится вступить Украина, есть собственные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов, но ни одно из них не дает неограниченный доступ к банковской тайне.

Источник: Минфин
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