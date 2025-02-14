Суд США временно возобновил финансирование USAID

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Что известно

Судья Амир Али принял временное решение, обязывающий администрацию Трампа возобновить финансирование программ американской помощи за рубежом. Это решение стало результатом иска, поданного двумя организациями — Коалицией по адвокации вакцин против СПИДа и Глобальным советом по здравоохранению. Обе организации получают средства от США на свою деятельность за границей.

Судья Али в своем решении подчеркнул, что администрация Трампа не смогла предоставить достаточно обоснованные причины для заморозки финансирования. Он отметил, что администрация не объяснила, почему полная приостановка помощи, которая была утверждена Конгрессом, необходима для просмотра программ.

Подробности

Судья также обратил внимание на то, что юристы администрации не смогли доказать, что у них была «рациональная причина игнорировать бесчисленное количество малых и крупных предприятий, которые были бы вынуждены закрыть программы или вообще прекратить свою деятельность».

В то же время, суд отклонил просьбу медицинских организаций обжаловать сам указ Трампа, ограничившись тем, что временно запретил госсекретарю Марко Рубио и другим чиновникам выполнять его.

Это решение суда является серьезным ударом для администрации Трампа, пытавшейся сократить расходы на иностранную помощь. Оно также является важной победой для организаций, получающих финансирование от США и работающих над решением глобальных проблем, таких как борьба со СПИДом и здравоохранение.

Предыстория

20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

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