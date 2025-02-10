Цены на золото обновили рекорд и впервые превысили цену 2 900 долл., поскольку новые таможенные угрозы президента США Дональда Трампа усилили торговую войну и опасения роста цен. Об этом пишет Reuters.
Золото впервые в истории выросло выше $2900
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Спотовое золото выросло на 1,6% до 2 905,25 долл. за унцию после достижения рекордного максимума в 2 910,99 долл. в начале сессии. Фьючерсы на американское золото подскочили на 1,5% до 2,930,90 дол.
Спотовое серебро выросло на 1% до 32,12 долл. за унцию после достижения трехмесячного максимума. Платина прибавила 1,1% к 986,80 дол., а палладий — 2,2% к 985,50 дол.
Стоимость драгоценного металла уже достигла седьмого рекордного максимума в этом году, что обусловлено таможенными угрозами Трампа, усилившими неопределенность глобального роста, торговых войн и высокой инфляции. Это побуждает инвесторов обращаться к золоту как к «убежищу».
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