Компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине. Об этом сообщается на странице финтеха в Facebook.
Revolut официально объявил о начале работы в Украине
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«Мы представляем сервис в Украине. Чтобы отпраздновать это событие, мы запускаем специальную дебетовую карту Clear Sky», — говорится в сообщении.
Чтобы получить эту карту, необходимо пожертвовать от 5 евро Агентству ООН по делам беженцев.
Напомним, что Revolut поначалу провел бета-тест работы сервиса в Украине.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 11
Вже біжу аж падаю цим лицемірним xyєсосами щось жертвувати
Це не відміняє того що Револют чи не єдиний неукраїнський банк доступний нам. Звісно більшості ця картка без сенсу, але іншим …
Саме те що він не український є одночасно і його недоліком і його великою перевагою над будь яким українським банком особливо після того як вони впали в меморандумний гріх.
Від шледзя вухо.
виправляю за редакцію їх помилку: це пожертвування для мешканців ЄС та Великої Британії
для українців карта безплатна