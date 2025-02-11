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11 февраля 2025, 13:31 Читати українською

Revolut официально объявил о начале работы в Украине

Компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине. Об этом сообщается на странице финтеха в Facebook.

Компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине.

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«Мы представляем сервис в Украине. Чтобы отпраздновать это событие, мы запускаем специальную дебетовую карту Clear Sky», — говорится в сообщении.

Чтобы получить эту карту, необходимо пожертвовать от 5 евро Агентству ООН по делам беженцев.

Напомним, что Revolut поначалу провел бета-тест работы сервиса в Украине.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+15
bonv
bonv
11 февраля 2025, 14:08
#
Бізнесмени.
+
+159
qbik
qbik
11 февраля 2025, 14:21
#
5 євро на рахунок ООН 😂 ні - дякую
+
+22
TattiReuven
TattiReuven
11 февраля 2025, 14:22
#
Интересно отзывы пользующихся почитать
+
+45
vbhjckfd
vbhjckfd
11 февраля 2025, 15:18
#
> необхідно пожертвувати від 5 євро Агенції ООН у справі біженців.

Вже біжу аж падаю цим лицемірним xyєсосами щось жертвувати
+
+30
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 февраля 2025, 15:25
#
Якась помилкова бізнесстратегія!
+
+45
JWT
JWT
11 февраля 2025, 15:33
#
Ви хочете, щоб я, будучи в Україні, пожертвував біженцям… та ви знущаєтесь. Я краще на дрони скину.
+
0
OVV77
OVV77
11 февраля 2025, 15:40
#
Revolut перебуває на шляху до отримання повної банківської ліцензії у Великій Британії, але ще не має всіх необхідних дозволів для повноцінної банківської діяльності. В нас своїх достатньо банків.
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 15:48
#
В нас своїх достатньо банків.

Це не відміняє того що Револют чи не єдиний неукраїнський банк доступний нам. Звісно більшості ця картка без сенсу, але іншим …

Саме те що він не український є одночасно і його недоліком і його великою перевагою над будь яким українським банком особливо після того як вони впали в меморандумний гріх.
+
0
Саша Пархоменко
Саша Пархоменко
11 февраля 2025, 16:28
#
*уянків. Якщо не знаєш, навіщо це треба, то вже краще завали.
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 15:46
#
Щоб отримати цю картку, необхідно пожертвувати від 5 євро Агенції ООН у справі біженців.

Від шледзя вухо.
+
0
Три літри
Три літри
11 февраля 2025, 16:22
#
Щоб отримати цю картку, необхідно пожертвувати від 5 євро Агенції ООН у справі біженців.

виправляю за редакцію їх помилку: це пожертвування для мешканців ЄС та Великої Британії
для українців карта безплатна

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