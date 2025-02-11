Revolut официально объявил о начале работы в Украине

Компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине. Об этом сообщается на странице финтеха в Facebook.

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«Мы представляем сервис в Украине. Чтобы отпраздновать это событие, мы запускаем специальную дебетовую карту Clear Sky», — говорится в сообщении.

Чтобы получить эту карту, необходимо пожертвовать от 5 евро Агентству ООН по делам беженцев.

Напомним, что Revolut поначалу провел бета-тест работы сервиса в Украине.