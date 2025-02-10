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10 февраля 2025, 17:49 Читати українською

Инфляция в Украине незначительно замедлилась

Годовая инфляция в Украине в январе 2024 достигла 12,9%, что на 0,9% больше, чем в декабре 2023 года. Хотя темпы роста цен несколько замедлились по сравнению с декабрем (1,2% против 1,4%), общая тенденция подорожания товаров и услуг сохраняется. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Годовая инфляция в Украине в январе 2024 достигла 12,9%, что на 0,9% больше, чем в декабре 2023 года.
Фото Pixabay

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Какие товары и услуги подорожали больше всего?

  • Услуги связи: тарифы на местную телефонную связь выросли на 29,1%, а на мобильную — на 15,6%.
  • Наибольший рост цен зафиксирован на овощи (+5,5% в месяц), масло (+2,8%) и хлеб (+2,1%).

Какие продукты больше всего подорожали за год?

По сравнению с январем 2023 года, самый большой рост цен зафиксирован на те же овощи, масло, хлеб, а также масло — от 20% до 34%.

Какие товары и услуги подешевели?

  • Яйца: цена на яйца в январе 2024 г. упала на 23%.
  • Одежда и обувь: цены на одежду и обувь также снизились на 5,5%.

Что означает ускорение инфляции для потребителей?

Рост инфляции означает, что покупательная способность населения уменьшается. То есть, на ту же сумму денег, что и раньше, сейчас можно купить меньше товаров и услуг. Особенно это ощутимо для социально незащищенных слоев населения, для которых рост цен на товары первой потребности наиболее ощутим.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
torn
torn
10 февраля 2025, 18:10
#
Плащ и сандалии на блошином рынке, по которым госстат мониторит цены на одежду и обувь в Украине с 2019 года, опять подешевели.
+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
10 февраля 2025, 18:20
#
Інфляція не важлива, є інші здобутки:
створено міністерство національної єдності - грудень 2024 рік
створено агенцію національної єдності - січень 2025 рік
створено комітет національної єдності - лютий 2025 рік
створимо ще і економіка України потужно подолає підступну інфляцію
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