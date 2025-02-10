Инфляция в Украине незначительно замедлилась

Годовая инфляция в Украине в январе 2024 достигла 12,9%, что на 0,9% больше, чем в декабре 2023 года. Хотя темпы роста цен несколько замедлились по сравнению с декабрем (1,2% против 1,4%), общая тенденция подорожания товаров и услуг сохраняется. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Какие товары и услуги подорожали больше всего?

Услуги связи: тарифы на местную телефонную связь выросли на 29,1%, а на мобильную — на 15,6%.

Наибольший рост цен зафиксирован на овощи (+5,5% в месяц), масло (+2,8%) и хлеб (+2,1%).

Какие продукты больше всего подорожали за год?

По сравнению с январем 2023 года, самый большой рост цен зафиксирован на те же овощи, масло, хлеб, а также масло — от 20% до 34%.

Какие товары и услуги подешевели?

Яйца: цена на яйца в январе 2024 г. упала на 23%.

Одежда и обувь: цены на одежду и обувь также снизились на 5,5%.

Что означает ускорение инфляции для потребителей?

Рост инфляции означает, что покупательная способность населения уменьшается. То есть, на ту же сумму денег, что и раньше, сейчас можно купить меньше товаров и услуг. Особенно это ощутимо для социально незащищенных слоев населения, для которых рост цен на товары первой потребности наиболее ощутим.