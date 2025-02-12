Министерство финансов Украины 11 февраля 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,02 млрд грн.
Минфин привлек один миллиард гривен от продажи облигаций
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Размещение ОВГЗ
«Минфин разместил облигации более чем на 1 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Что предлагали инвестору
Инвесторам были предложены гривневые ОВГЗ:
- 375 млн грн под 15,84% с погашением через 1,4 года;
- 343 млн грн под 16,61% с погашением через 2 года;
- 302 млн грн под 16,9% с погашением через 2,4 года.
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Источник: Минфин
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