Минфин привлек один миллиард гривен от продажи облигаций

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Минфин разместил облигации более чем на 1 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Инвесторам были предложены гривневые ОВГЗ:

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.



🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .