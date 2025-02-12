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12 февраля 2025, 13:57 Читати українською

Британский Revolut ведет переговоры с НБУ. Планирует получить банковскую лицензию

Британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и намерен получить банковскую лицензию. Об этом руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук сказал в интервью Forbes Ukraine.

Британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и намерен получить банковскую лицензию.
Фото: finance.ua

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Что известно

«Получить лицензию — приоритетная задача», — говорит Стрельчук. Это позволит предоставлять спектр дополнительных продуктов в Украине — кредиты, эквайринг для бизнеса, добавляет он.

Сейчас пользователи могут перевести средства с карты Revolut на карты украинских банков. Если перевод осуществляется на гривневую карту в Украине, перевод автоматически конвертируется.

В приложении для украинцев доступно более 30 разных валют для открытия счетов. Гривны — нет. Этот функционал команда Revolut сможет добавить после получения банковской лицензии.в Украине, рассказал Стрельчук. Конкретные сроки он не раскрывает.

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Напомним

Финтех-компания Revolut после завершения бета-тестирования официально приступила к работе в Украине 11 февраля.

Необанк предлагает украинцам инвестиции более чем в 200 криптовалют и ценные металлы, мультивалютный счет, а также валютные переводы между карточками Revolut без ограничений и комиссий.

Вместе с Украиной Revolut одновременно запускается в Бразилии, Индии, Мексике. В Мексике уже получили банковскую лицензию. В Бразилии и Индии проходит тестовый режим работы для сотрудников.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
0
bonv
bonv
12 февраля 2025, 14:20
#
5 євро на рахунок ООН - 10 євро на рахунок НБУ за кожного українця.
+
0
Три літри
Три літри
12 февраля 2025, 15:22
#
Щоб що? 🤦‍♂️

Спитайте їх чи вони вже підписали меморандум 😁
+
+21
Mini Mi
Mini Mi
12 февраля 2025, 16:33
#
То спецом тобі назло, бо ти так яро вчора писав що револьт то не банк і ліцензія НБУ йому не треба.
+
0
Три літри
Три літри
12 февраля 2025, 16:54
#
Знов якусь маячню пишеш. Револют це банк, вже кілька років як. Раніше був фінтех. Ліцензія їм не потрібна бо вони в Україні не працюють. Але якщо хочуть, а саме про це новина, то звісно ліцензія потрібна. До мене вже їде замовлена карта Чисте небо. А ліцензії, як ти сам прочитав у новині, у Революта немає.
+
0
Три літри
Три літри
12 февраля 2025, 17:19
#
Special for you, Revolut’s UK bank license 981170
+
+51
AP1
AP1
12 февраля 2025, 16:19
#
Як тільки вони отримають ліцензію і почнуть надавати послуги як український банк, то вони підпадуть під всі ті обмеження і ліміти що накладає НБУ і наше законодавство, і вони вже не будуть відрізнятися від інших укрбанків. Імхо краще б й далі працювали під литовською ліцензією.
+
0
Три літри
Три літри
12 февраля 2025, 16:55
#
100%

Конкуренцію Моно вони програють. Моно і краще знає ринок і зручніший та зрозумілішій ніж Револют. У Революта навіть нормального переліку тарифів немає. Всі переваги Револют полягають в тому що він неукраїнський.
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