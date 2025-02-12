Британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и намерен получить банковскую лицензию. Об этом руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук сказал в интервью Forbes Ukraine.
Британский Revolut ведет переговоры с НБУ. Планирует получить банковскую лицензию
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Что известно
«Получить лицензию — приоритетная задача», — говорит Стрельчук. Это позволит предоставлять спектр дополнительных продуктов в Украине — кредиты, эквайринг для бизнеса, добавляет он.
Сейчас пользователи могут перевести средства с карты Revolut на карты украинских банков. Если перевод осуществляется на гривневую карту в Украине, перевод автоматически конвертируется.
В приложении для украинцев доступно более 30 разных валют для открытия счетов. Гривны — нет. Этот функционал команда Revolut сможет добавить после получения банковской лицензии.в Украине, рассказал Стрельчук. Конкретные сроки он не раскрывает.
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Напомним
Финтех-компания Revolut после завершения бета-тестирования официально приступила к работе в Украине 11 февраля.
Необанк предлагает украинцам инвестиции более чем в 200 криптовалют и ценные металлы, мультивалютный счет, а также валютные переводы между карточками Revolut без ограничений и комиссий.
Вместе с Украиной Revolut одновременно запускается в Бразилии, Индии, Мексике. В Мексике уже получили банковскую лицензию. В Бразилии и Индии проходит тестовый режим работы для сотрудников.
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Комментарии - 7
Спитайте їх чи вони вже підписали меморандум 😁
Конкуренцію Моно вони програють. Моно і краще знає ринок і зручніший та зрозумілішій ніж Револют. У Революта навіть нормального переліку тарифів немає. Всі переваги Револют полягають в тому що він неукраїнський.