Доля неработающих кредитов в банках в прошлом году снизилась до 30% — НБУ

Доля неработающих кредитов в банковском секторе Украины на 1 января 2025 года сократилась до 30,3%, что на 7,1 процентных пункта меньше по сравнению с началом 2024 года. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 01 января 2025 сократилась до 30,3% или на 7,1 процентных пункта по сравнению с показателем по состоянию на 01 января 2024 года. Объем NPL за 2024 год сократился на 29,1 млрд. грн. до 393,2 млрд. грн. Тенденция его постепенного уменьшения идет с начала 2023 года.

Снижение доли NPL произошло благодаря наращиванию банками объемов гривневых кредитов и списанию неработающих кредитов, прежде всего розничных. Объем валовых кредитов в банковской системе за год вырос на 167,5 млрд. грн. или на 14,8%.

В частности, доля NPL в розничном кредитном портфеле снизилась на 8 процентных пунктов до 15,5%, а в кредитах бизнеса — на 5,2 процентных пункта до 39%.

Без учета долгов бывших собственников «ПриватБанка» и старых долгов времен до оздоровления банковской системы, доля неработающих кредитов составляет 18,6% — уровень ниже 20% впервые с октября 2022 года.