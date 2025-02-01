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1 февраля 2025, 15:05 Читати українською

OpenAI запустила новую ИИ-модель o3-mini

Компания OpenAI запустила последнюю версию своих моделей рассуждения o3-mini в API-сервисах и ChatGPT, в том числе и в бесплатной версии. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания OpenAI запустила последнюю версию своих моделей рассуждения o3-mini в API-сервисах и ChatGPT, в том числе и в бесплатной версии.

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Модель o3-mini призвана сравниться с o1 по производительности в задачах, связанных с математикой, написанием программного кода и научными дисциплинами, при этом она должна соответствовать быстрее.

OpenAI утверждает, что o3-mini работает на 24% быстрее, чем o1-mini, и при этом дает более точные ответы. Как и o1-mini, новая модель будет демонстрировать ход своих размышлений при решении задачи, а не просто давать готовый ответ.

Разработчики утверждают, что o3-mini превзойдет o1 в ряде задач, связанных с кодированием и соображениями, при меньших затратах и задержках. Разработчики смогут использовать o3-mini через API-сервисы OpenAI, включая Chat Completions API, Assistants API и Batch API.

Платным пользователям также будет доступна модель o3-mini-high, которая, по словам OpenAI, станет «лучшим вариантом для написания программного кода в ChatGPT» и предложит ответы с более высоким уровнем интеллекта, пусть и с небольшой задержкой.

Кроме того, o3-mini будет поддерживать поиск в интернете, позволяя находить ответы со ссылками на веб-источники.

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Пользователи могут бесплатно протестировать o3-mini в ChatGPT, выбрав функцию «Рассуждай» (Reason) на панели чата. Ограничения будут такими же, как и для GPT-4o.

У пользователей платных версий лимиты будут выше:

  • подписчики тарифов ChatGPT Plus и Teams смогут отправлять до 150 сообщений в день.
  • пользователи тарифа ChatGPT Pro за $200 в месяц получат неограниченный доступ к o3-mini.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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