В «Дие» теперь можно сообщать о проблемах со связью

В приложении «Дия» теперь можно сообщить о проблемах с мобильной связью и Интернетом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Не можете дозвониться к родным или не грузятся страницы в браузере? За несколько кликов сообщайте о проблемах связи в приложении «Дия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответы помогут проанализировать проблемные участки и повышать покрытие.

Как сообщить о проблеме со связью в Действии

Откройте приложение «Дия» и на главном экране нажмите «Отсутствует связь».

Предоставьте одноразовый доступ к геолокации.

Укажите, проблема ли только при обесточивании.

Выберите оператора.

Уточните, что не работает: Интернет, звонки или оба варианта.

Укажите, где нет связи: в помещении или на улице.

Читайте также: В «Дие» возобновили услугу сервис «єМалятко»

Если же нет интернета — оставляйте сообщение в «Дие», а когда интернет вернется, она отправится автоматически.

Далее информация поступит в Национальную комиссию регулирования связи. Комиссия будет анализировать фидбек и вместе с операторами будет исправлять ситуацию в конкретном районе.