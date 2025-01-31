В приложении «Дия» теперь можно сообщить о проблемах с мобильной связью и Интернетом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дие» теперь можно сообщать о проблемах со связью
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«Не можете дозвониться к родным или не грузятся страницы в браузере? За несколько кликов сообщайте о проблемах связи в приложении «Дия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ответы помогут проанализировать проблемные участки и повышать покрытие.
Как сообщить о проблеме со связью в Действии
- Откройте приложение «Дия» и на главном экране нажмите «Отсутствует связь».
- Предоставьте одноразовый доступ к геолокации.
- Укажите, проблема ли только при обесточивании.
- Выберите оператора.
- Уточните, что не работает: Интернет, звонки или оба варианта.
- Укажите, где нет связи: в помещении или на улице.
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Если же нет интернета — оставляйте сообщение в «Дие», а когда интернет вернется, она отправится автоматически.
Далее информация поступит в Национальную комиссию регулирования связи. Комиссия будет анализировать фидбек и вместе с операторами будет исправлять ситуацию в конкретном районе.
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Комментарии - 1
Пригадую старий анекдот:
- за результатами опитування проведеними на сайті site.com 100% респондентів користуються інтернетом…