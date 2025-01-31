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31 января 2025, 18:24 Читати українською

В «Дие» теперь можно сообщать о проблемах со связью

В приложении «Дия» теперь можно сообщить о проблемах с мобильной связью и Интернетом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В приложении «Дия» теперь можно сообщить о проблемах с мобильной связью и Интернетом.
Фото: freepik.com

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«Не можете дозвониться к родным или не грузятся страницы в браузере? За несколько кликов сообщайте о проблемах связи в приложении «Дия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответы помогут проанализировать проблемные участки и повышать покрытие.

Как сообщить о проблеме со связью в Действии

  • Откройте приложение «Дия» и на главном экране нажмите «Отсутствует связь».
  • Предоставьте одноразовый доступ к геолокации.
  • Укажите, проблема ли только при обесточивании.
  • Выберите оператора.
  • Уточните, что не работает: Интернет, звонки или оба варианта.
  • Укажите, где нет связи: в помещении или на улице.

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Если же нет интернета — оставляйте сообщение в «Дие», а когда интернет вернется, она отправится автоматически.

Далее информация поступит в Национальную комиссию регулирования связи. Комиссия будет анализировать фидбек и вместе с операторами будет исправлять ситуацию в конкретном районе.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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melifaro2012
melifaro2012
31 января 2025, 20:17
#
> Не можете додзвонитися до рідних або не вантажаться сторінки в браузері? За кілька кліків повідомляйте про проблеми зі звʼязком у застосунку «Дія

Пригадую старий анекдот:
- за результатами опитування проведеними на сайті site.com 100% респондентів користуються інтернетом…
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