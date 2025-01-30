За 2024 год по обращению Министерства цифровой трансформации Apple и Google заблокировали 118 мобильных приложений нелегальных казино. Еще 4460 сайтов онлайн-казино удалили по распоряжению Госспецсвязи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В Украине в прошлом году заблокировали более 4500 онлайн-казино
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Подробности
За 2024 год в Украине заблокировали:
- 92 приложения в App Store;
- 26 приложений в Google Play;
- 4 460 сайтов.
Украинцы также призывают бороться с нелегальным азартным бизнесом.
«Заметили незаконные приложения онлайн-казино? Пишите на почту hello@thedigital.gov.ua с темой письма «Блокировка казино», — говорится в сообщении Минцифры.
Напомним
«Минфин» писал, что работники Государственного бюро расследований задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, занимавшемся отмыванием российских денег.
Источник: Минфин
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