В Украине в прошлом году заблокировали более 4500 онлайн-казино

За 2024 год по обращению Министерства цифровой трансформации Apple и Google заблокировали 118 мобильных приложений нелегальных казино. Еще 4460 сайтов онлайн-казино удалили по распоряжению Госспецсвязи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Подробности

За 2024 год в Украине заблокировали:

92 приложения в App Store;

26 приложений в Google Play;

4 460 сайтов.

Украинцы также призывают бороться с нелегальным азартным бизнесом.

«Заметили незаконные приложения онлайн-казино? Пишите на почту hello@thedigital.gov.ua с темой письма «Блокировка казино», — говорится в сообщении Минцифры.

Напомним

«Минфин» писал, что работники Государственного бюро расследований задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, занимавшемся отмыванием российских денег.