Более 60% украинцев сталкивались с кибер- и телефонными мошенниками в 2024 году — опрос Viber

В прошлом году 62% украинцев сталкивались с кибер- и телефонными жуликами. Еще треть пользователей (30%) слышали о таких случаях от окружающих. Об этом свидетельствуют данные опроса Rakuten Viber.

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На вопрос «Сталкивались ли вы с кибер- и телефонными мошенниками в течение последнего года?» ответы распределились следующим образом:

Да — 62%;

Нет, но слышал о таких случаях от окружения — 30%;

Нет, даже не слышал о таких случаях — 8%.

Украинцы также рассказали, стали ли они лучше разбираться в кибербезопасности за последний год. Аналогичный опрос команда Viber проводила и в январе 2024 года.

39% опрошенных делают все, чтобы знать о кибербезопасности больше — в прошлом году только 21% респондентов выбрали ответ. Кроме того, только 28% украинцев не интересуются кибербезопасностью (в то время как в январе 2024 года вопрос киберзащиты не интересовал 50% респондентов).

Ответы на вопрос «По вашему мнению, стали ли вы лучше разбираться в кибербезопасности за последний год?» распределились следующим образом:

Скорее да, делаю все для этого — 39% (21% в 2024 году);

Не интересуюсь этим вопросом — 28% (50% в 2024 году);

Скорее нет, целенаправленно ничего не читал/а — 21% (17% в 2024 году);

И раньше круто разбирался в этом — 7% (6% в 2024 году);

Очень прокачался в этой теме, теперь могу лекции читать — 5% (6% в 2024 году).

Опрос

В анонимном онлайн опросе приняло участие более 35 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.