Alliance kasa: новое решение для бизнеса от Alliance bank

Alliance bank представляет новую платформу для бизнеса — Alliance kasa, объединяющую ПРРО для автоматической фискализации кассы, CRM для товарного учета и управления продажами, а также POS-терминал для приема платежей карточками и наличными. Это решение позволяет предпринимателям эффективно управлять кассой и удобно вести учет товаров.

Alliance kasa подходит для малого и среднего бизнеса, а также предпринимателей, желающих упростить процессы, снизить издержки и избежать излишней бюрократии. Платформа позволяет контролировать учет товаров, отслеживать выручку и графики продаж для каждой торговой точки.

Если у бизнеса много точек или раньше работал с другими системами ПРРО, все данные будут автоматически перенесены в Alliance kasa — останется лишь подтвердить их актуальность.

Подробнее о функционале Alliance kasa

Alliance kasa предлагает удобное решение для автоматизации кассового учета благодаря программному РРО, позволяющему без лишних усилий фискализовать торговые точки и автоматически передавать отчеты в налоговую. Владельцам бизнеса не нужно посещать налоговую инспекцию или подавать документы — вся отчетность осуществляется онлайн. Платформа поддерживает разные роли пользователей — владельца бизнеса, кассира или старшего администратора, позволяющего настраивать доступ к функциям и контролировать права на уровне каждого пользователя. Alliance kasa доступна как на рабочем столе, так и на мобильных устройствах, предоставляя владельцам бизнеса возможность легко контролировать графики работы и ключевые показатели с любого устройства. POS-терминал от Alliance bank поддерживает Wi-Fi, сим-карту, NFC и магнитную ленту. Он работает автономно до 7 часов, что позволяет легко принимать платежи как в магазине, так и в мобильном формате. Благодаря такой автономности терминал эффективно функционирует даже во время блэкаутов, гарантируя непрерывную работу и стабильный прием платежей. А также Alliance kasa позволяет принимать не только безналичные платежи, но и наличные деньги — в системе предусмотрена возможность отметить, что оплата внесена наличными.

Выгодные условия для предпринимателей

Alliance kasa предлагает одни из лучших тарифов на рынке: подключение к платформе и первые 6 месяцев обслуживания абсолютно бесплатные. А эквайринговая комиссия составляет лишь 1,4%, что значительно ниже средней рыночной ставки.

После полугода использования добавляется абонплата 300 грн/месяц за POS-терминал, а ПРРО остается бесплатно навсегда!

Как подключиться?

Подключение к Alliance kasa полностью дистанционное и простое в исполнении:

Нужно открыть бизнес-счет в Alliance bank — это занимает несколько минут в приложении Alliance .

Регистрация на платформе Alliance kasa, добавить торговые точки и создать кассу. Это можно сделать как на мобильном устройстве, так и на рабочем столе.

Подписать заявление от банка, которое поступит по электронной почте.

Специалисты Alliance bank свяжутся с клиентом и помогут в подключении POS-терминалов, чтобы все работало корректно и наилучшим образом.

А также пользователям Alliance kasa всегда доступна живая поддержка банка, которая работает 24/7. Узнайте больше о том, как Alliance kasa поможет предпринимателям экономить средства и оптимизировать работу по ссылке .