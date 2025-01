Топ-5 альткоинов, готовых превратить $200 в $200,000

DOGEN: Первый мем-токен для альфа-самцов, которые требуют лучшего

TRON (TRX): Поддержка создателей контента с помощью децентрализованных технологий

TRON (TRX) — операционная система на базе блокчейна, запущенная фондом Tron в 2017 году. Она направлена на то, чтобы предоставить создателям цифрового контента полные права на их работы и вознаграждать их напрямую от потребителей, исключая посредников вроде YouTube или Facebook. TRON поддерживает смарт-контракты и децентрализованные приложения (dApps), делая его альтернативой Ethereum.

VeChain (VET): Улучшение прозрачности цепочек поставок с помощью технологии блокчейн

VeChain (VET) — это блокчейн-платформа, которая улучшает управление цепочками поставок за счет повышения прозрачности и отслеживания. Она присваивает каждому продукту уникальный идентификатор и датчик, позволяя компаниям отслеживать товары в таких отраслях, как пищевая промышленность, мода и автомобилестроение. Основанная в 2015 году Санни Лу, бывшим ИТ-директором Louis Vuitton China, VeChain запустила собственный блокчейн в 2018 году с двухтокеновой системой: VET для передачи стоимости и VeThor Token (VTHO) для оплаты транзакционных сборов. Партнерства с такими компаниями, как Walmart China и BMW, демонстрируют практическое применение VeChain в реальном мире. В текущем рыночном цикле практичные решения VeChain и растущая экосистема делают его заметным вариантом в блокчейн-пространстве.

NEAR Protocol: Масштабируемая платформа для децентрализованных приложений

NEAR Protocol — это децентрализованная платформа, которая помогает разработчикам создавать и запускать децентрализованные приложения. Она использует технологию шардинга Nightshade, чтобы повысить эффективность и масштабируемость. Основанная Алексеем Скидановым и Илией Полосуких, NEAR привлекла более 20 миллионов долларов от крупных венчурных компаний. Сеть работает как централизованные системы хранения данных, но при этом является полностью децентрализованной. NEAR включает Rainbow Bridge, позволяющий переводить токены из Ethereum, и Aurora, решение второго уровня, которое использует технологии Ethereum для повышения производительности и снижения комиссии. Благодаря своему фокусу на масштабируемости и совместимости, NEAR Protocol представляет собой перспективный вариант в текущем рыночном цикле.

Sui: Масштабируемая и удобная для пользователей блокчейн-платформа

Sui — это блокчейн-платформа первого уровня, предназначенная для глобального использования благодаря безопасной, мощной и масштабируемой среде разработки. Она использует уникальную модель данных, ориентированную на объекты, и язык программирования Move для устранения неэффективности в существующих блокчейн-архитектурах. Sui уделяет первоочередное внимание удобству пользователей, устраняя распространенные барьеры во взаимодействиях с блокчейном благодаря инновациям, таким как zkLogin, спонсируемые транзакции и программируемые блоки транзакций. Эти функции направлены на то, чтобы сделать приложения более доступными и удобными для использования в экосистеме Web3. Технология, лежащая в основе Sui, обладает потенциалом для повышения масштабируемости и удобства блокчейн-платформ. Оценка привлекательности Sui в текущем рыночном цикле зависит от различных факторов, и каждому инвестору рекомендуется провести тщательное исследование.

