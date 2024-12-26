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26 декабря 2024, 19:35 Читати українською

«Киевстар» начал отключать сеть 3G в некоторых городах

Мобильный оператор «Киевстар» начал выключать сеть 3G в некоторых городах Украины для улучшения сети 4G. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мобильный оператор «Киевстар» начал выключать сеть 3G в некоторых городах Украины для улучшения сети 4G.
Фото: freepik.com

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Мы провели тестирование радиочастот спектра 2100 МГц уже в 29 городах за 2 года и дальше развиваем технологию 4G в Украине. По результатам тестирования скорость и качество мобильного интернета 4G существенно выросли, в среднем на 40%", — говорится в сообщении.

Где и когда выключат 3G

Для улучшения 4G сети в отдельных регионах будет отключена сеть 3G в городах:

  • Львов
  • Львовский регион
  • Жовква
  • Винники
  • Смела

Отключение во Львове, Львовском регионе, Жовкве, Винниках намечено на 25 февраля 2025 года. В Смеле — на 28 января 2025 года.

«Постепенное свертывание технологии 3G — это многолетний проект, который имеет большое значение для всей отрасли электронных коммуникаций, ведь благодаря ему не только улучшается клиентский опыт и растет скорость 4G, но идет подготовка сети к запуску технологии 5G в Украине. А реализовать это возможно, в том числе, освободив частоты от устаревших технологий, вроде 3G», — заявили в «Киевстар».

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Отмечается, что только 5% всей абонентской базы «Киевстар» до сих пор используют 3G.

Однако даже если абоненты до сих пор не перешли на 4G, после отключения они продолжат совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться другими мобильными сервисами, кроме 3G, без изменений.

«Киевстар» призвал абонентов включить технологию 4G, если они еще не перешли на нее.

«Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно заменить USIM без дополнительной платы, при этом номер сохраняется. Вы можете заказать USIM на отделение Укрпочты с безвозмездной доставкой или обратиться в магазины «Киевстар», — заявили в компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Mini Mi
Mini Mi
26 декабря 2024, 20:09
#
Эт все замечательно, но не все телефоны volte поддерживают и даже если у тебя поддерживает, то слушать собеседника который звонит с 2 г сети то ещё удовольствие.
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