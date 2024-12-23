В Албании на год заблокировали TikTok

Власти Албании заблокировали соцсеть TikTok на год, пишет Albanian Daily News со ссылкой на премьер-министра Эди Рама и министра образования Огерта Манастырлиу.

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Что известно

«Для повышения физической и цифровой безопасности в школах мы приняли решение заблокировать платформу TikTok на основе пакета инструментов, разрабатываемых нашими учреждениями», — сказал Манастырлиу.

Министр заявил, что во всех школах будут установлены камеры в рамках совместного с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) проекта «Умный город». С помощью видеонаблюдения будет проводиться мониторинг внутри школ и периметра для контроля в период реализации этого плана.

Напомним

17 декабря Еврокомиссия объявила об открытии официального разбирательства против TikTok из-за возможных нарушений закона о цифровых услугах (DSA). Одной из причин разбирательства стало вероятное вмешательство платформы в выборы Румынии.

Подозрение TikTok вызывает в связи со своими предполагаемыми связями с Китаем. Сервис, помимо ЕС, также подвергается контролю американских властей. 20 апреля этого года палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance (владелец TikTok) не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в США, если ByteDance не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней.

South China Morning Post со ссылкой на отраслевых обозревателей и инсайдеров писала, что шансы соцсети TikTok избежать запрета в США увеличились после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября.