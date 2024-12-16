Европейский Союз обязуется построить группировку спутников стоимостью 10,6 млрд евро. Оно обеспечит блоку зашифрованное глобальное интернет-соединение и создаст альтернативу Starlink Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.
ЕС создаст альтернативу Starlink за 10,6 млрд евро
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Что известно
ЕС подписал контракты на начало работы над IRIS2, многоорбитальной сетью из 290 спутников, которая должна быть полностью введена в эксплуатацию до 2030 года и сможет обслуживать европейские правительства, военных, а также частных клиентов.
ЕС обеспокоен зависимостью от частной службы после того, как военные во всем мире проявили интерес к приложениям Starlink.
План, который будет реализован через государственно-частное партнерство, направлен на то, чтобы IRIS2 стал европейской альтернативой сторонним игрокам.
ЕС инвестирует 6 млрд евро, компании выделят 4,1 млрд евро, а Европейское космическое агентство предоставит 550 млн евро.
Контракт будет действовать в течение 12 лет и часть инвестиций ЕС будет зависеть от одобрения государств-членов блока.
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