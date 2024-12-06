Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Новости компаний
6 декабря 2024, 10:00 Читати українською
Помощь UGB для UNBROKEN достигнет 40 млн грн к концу 2024 года
Уважаемый читатель!
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии