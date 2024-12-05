Укрзализныця вдвое увеличила лимиты Wi-Fi в поездах «Интерсити»

Укрзализныця вдвое увеличила лимиты интернета в поездах «Интерсити» и «Интерсити+». Теперь пользователям в поездах доступно бесплатно 2 Гб трафика на скорости 10 Мб/с. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В Укрзализныце сообщили, что с момента запуска Wi-Fi в «Интерсити» им воспользовались 750 тыс. пассажиров — практически каждый второй пассажир скоростных поездов. Общий объем трафика на борту превысил 2,3 петабайта.

Наиболее активные пользователи Wi-Fi ездят по маршрутам № 741/742 и № 777/778 Киев — Львов, где в среднем 66% пассажиров каждого рейса подключаются к интернету.

В компании также напомнили, что интернет доступен в 16 поездах «Интерсити»: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 «Тарпанах» и 2 поездах с вагонами МПЛТ (Межрегиональный поезд локомотивной тяги или «Украина-2» — первый украинский фирменный скоростной межрегиональный поезд локомотивной тяги повышенной комфортности).