Приватбанк ввел нулевые тарифы на основные услуги для ИТ-предпринимателей

Приватбанк ввел нулевые тарифы на основные услуги по обслуживанию бизнес-счетов и карточек для ИТ-ФЛП. Об этом сообщает пресс-служба банка.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ранее ИТ-предприниматели могли бесплатно открывать счета в госбанке, был бесплатный обмен валюты и бесплатные премиальные карты.

«Нашими счетами активно пользуются подавляющее большинство украинских ИТ-специалистов. Сегодня мы предлагаем отсутствие комиссий по обслуживанию, снятию средств и P2P, много специальных бенефитов именно для ИТ-отрасли», — прокомментировал член правления Приватбанка Евгений Заиграев.

Он добавил, что в Приватбанке для предпринимателей ИТ-отрасли действует удлиненная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты изо дня в день без комиссии и упрощенный валютный контроль: платежи до 400 000 грн (в эквиваленте) засчитываются автоматически.

Фрилансеры, работающие на основе оферты из Upwork, Google, Payoneer и других платформ, могут воспользоваться автоматизированной платформой передачи в банк документации ВЭД.