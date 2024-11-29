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29 ноября 2024, 20:00 Читати українською

Повышение налогов, бюджет на 2025 год, падение гривны: главное за неделю

Закон об историческом повышении налогов вступит в силу, как и планировалось с 1 декабря

Вчера, 28 ноября, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что ввиду срока публикации закона об историческом повышении налогов он вступит в силу с 29 ноября, но сегодня он опроверг эту информацию.

Зеленский подписал госбюджет Украины на 2025 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год.

Гривна продолжает падение. НБУ снизил официальный курс до нового минимума

Национальный банк Украины установил на завтра, 28 ноября, официальный курс гривны на уровне 41,6010 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 10 копеек.

Государственный долг в октябре увеличился еще более чем на 4 миллиарда

В октябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 4,35 млрд грн, в долларовом эквиваленте — уменьшилась на $0,32 млрд.

Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для Украины

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины.

За октябрь вклады украинцев выросли почти на 6 миллиардов

По состоянию на 1 ноября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 331,6 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Источник: Минфин
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