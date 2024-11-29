Повышение налогов, бюджет на 2025 год, падение гривны: главное за неделю

Вчера, 28 ноября, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что ввиду срока публикации закона об историческом повышении налогов он вступит в силу с 29 ноября, но сегодня он опроверг эту информацию.

Зеленский подписал госбюджет Украины на 2025 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год.

Гривна продолжает падение. НБУ снизил официальный курс до нового минимума