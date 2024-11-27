Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для Украины

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины. Об этом пишет Politico , которое получило ответ на информационный запрос.

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Что известно

Отмечается, что административно-бюджетное управление Белого дома предложило добавить эту финансовую помощь в пакет мер во избежание риска прекращения финансирования с изменением президентской администрации.

Из предусмотренных $24 млрд — $8 млрд планируют направить на контракты с американскими компаниями для поставки оружия Украине, а $16 млрд — на восстановление запасов в США.

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В то же время, некоторые республиканцы уже раскритиковали эту инициативу.