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27 ноября 2024, 13:55 Читати українською

Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для Украины

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины. Об этом пишет Politico, которое получило ответ на информационный запрос.

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины.

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Что известно

Отмечается, что административно-бюджетное управление Белого дома предложило добавить эту финансовую помощь в пакет мер во избежание риска прекращения финансирования с изменением президентской администрации.

Из предусмотренных $24 млрд — $8 млрд планируют направить на контракты с американскими компаниями для поставки оружия Украине, а $16 млрд — на восстановление запасов в США.

Читайте: Байден хочет списать $4,6 миллиарда долга Украине

В то же время, некоторые республиканцы уже раскритиковали эту инициативу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 ноября 2024, 14:13
#
Пусть дают по больше миллиардов — у нас большие планы и виды на их денежки. Нам надо в срочном порядке отчеканить «Шаги» на смену копеек, посадить как можно больше кустов и сделать евроремонты в местах лишения свободы для солидных зеков. Мы искренне надеемся, что Байден и конгресс к нашим планам отнесутся с пониманием и приложат все зависящие от них усилия для осуществления наших затей. 😊
+
+39
Riojas
Riojas
27 ноября 2024, 14:16
#
Ни единого цента из этих денег Украина не увидит. Там же написано, это для американских компаний, непосредственно произвести для нас оружие или восполнить то, что уже передали. Там дурных уже нет
+
0
MAXAOH
MAXAOH
27 ноября 2024, 15:55
#
Такие как он, даже статью не читают. Так, заголовок осилил и давай бред строчить…
+
0
bonv
bonv
27 ноября 2024, 14:42
#
Бажання і можливості.
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