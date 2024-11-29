Государственный долг в октябре увеличился еще более чем на 4 миллиарда

В октябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 4,35 млрд грн, в долларовом эквиваленте — уменьшилась на $0,32 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что на 31 октября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6 413,57 млрд грн, или $155,37 млрд.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 4 584,49 млрд грн (71,48% от общей суммы), или $111,06 млрд; внутренний долг — 1829,08 млрд грн (28,52%), или $44,31 млрд.

Структура государственного долга (на конец октября)

74,1% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,9% - долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%);

71,5% - внешний долг, 28,5% - внутренний (до войны 61% и 39% соответственно);

57,7% - внешние официальные займы (в т.ч. ЕС — 27,5%), 27,5% - ОВГЗ, 9,8% - еврооблигации (вкл. гарантированы государством), 5% - другая задолженность.

Напомним

Как писал «Минфин», согласно прогнозу МВФ, по итогам этого года государственный долг и гарантированный государством долг Украины — 95,6% ВВП.

Однако уже, начиная со следующего года, этот показатель будет превышать 100% ВВП, а именно 106,6% ВВП в 2025 году, 107,6% ВВП в 2026 году и 102,6% ВВП в 2027 году.