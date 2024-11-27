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27 ноября 2024, 15:58 Читати українською

Гривна продолжает падение. НБУ снизил официальный курс до нового минимума

Национальный банк Украины установил на завтра, 28 ноября, официальный курс гривны на уровне 41,6010 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 10 копеек.

Национальный банк Украины установил на завтра, 28 ноября, официальный курс гривны на уровне 41,6010 грн/$.
Фото: НБУ

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Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 27 ноября, когда курс национальной валюты опустился до 41,5035 грн/$.

Нацбанк на 28 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,80 грн (на 27 ноября курс был установлен на уровне 43,68 грн).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
godvinik
godvinik
27 ноября 2024, 16:46
#
Признаки власти под одним управлением
+
+30
OkeyDoki
OkeyDoki
27 ноября 2024, 16:55
#
Типичный НГ. всегда под праздники доллар дорожает + какие у нас спекулянты. Ждем 42.5. После нг я думаю откатят до 42.

+
+15
financialGenius
financialGenius
27 ноября 2024, 17:00
#
Согласен , но тут же еще выборы прошли , так что может и без отката будет и то по весне только откаты бывают
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