Гривна продолжает падение. НБУ снизил официальный курс до нового минимума

Национальный банк Украины установил на завтра, 28 ноября, официальный курс гривны на уровне 41,6010 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 10 копеек.

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Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 27 ноября, когда курс национальной валюты опустился до 41,5035 грн/$.

Нацбанк на 28 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,80 грн (на 27 ноября курс был установлен на уровне 43,68 грн).

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