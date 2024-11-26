За октябрь вклады украинцев выросли почти на 6 миллиардов

По состоянию на 1 ноября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 331,6 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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С начала 2024 г. общий прирост вкладов граждан составил 96,8 млрд грн, из которых 58,7 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября:

вклады в национальной валюте — 854,9 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 476,7 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 ноября 2024 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 147,7 млрд грн. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 ноября 2024 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом: