Минфин - Курсы валют Украины

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22 ноября 2024, 20:00 Читати українською

Рост ВВП замедлился, биткоин достиг $99 тыс, евро обвалилось: главное за неделю

Рост украинской экономики замедлился в три раза

Экономика Украины выросла на 4,2% по итогам 10 месяцев 2024 года, в октябре рост замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре. Драйверами роста остаются транспортная и строительная отрасли, а также перерабатывающая промышленность.

Евро обвалилось до 2-летнего минимума на слабых данных из еврозоны

Евро упало до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года в пятницу после того, как данные показали, что деловая активность в странах еврозоны ухудшилась в ноябре.

Курс биткоина впервые достиг $99 тыс и обновил исторический максимум

Курс биткоина впервые превысил отметку в $99 тыс., в очередной раз обновив максимум.

Изменения в валютных ограничениях: НБУ запретил использование валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в инвалюте

Для минимизации рисков обхождения действующих валютных ограничений Национальный банк с 20 ноября 2024 г. устанавливает запрет на использование валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

В Украине замедлилась промышленная инфляция

В октябре 2024 года промышленная инфляция в Украине составила 24,5% в годовом исчислении; по сравнению с сентябрем цены замедлились с 2,2 до 0,8%.

Байден хочет списать $4,6 миллиарда долга Украине

Президент США Джо Байден подал в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь. Размер отмены около $4,65 миллиарда.

1000 дней полномасштабной войны: Объем инвестиций физлиц в ОВГЗ вырос в 2,8 раза

В общей сложности за 1000 дней полномасштабного вторжения через выпуск ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 1,36 трлн грн ($36,8 млрд) в эквиваленте.

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд несущественно улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в 2024 году, а также до 2,5−3,5% в следующем. Об этом говорится в сообщении Фонда по итогам шестого пересмотра программы EFF для Украины.

Источник: Минфин
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