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22 ноября 2024, 13:01 Читати українською

Евро обвалился к 2-летнему минимуму на слабых данных из еврозоны

Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года в пятницу после того, как данные показали, что деловая активность в странах еврозоны ухудшилась в ноябре.

Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года в пятницу после того, как данные показали, что деловая активность в странах еврозоны ухудшилась в ноябре.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВ моменте пара EUR/USD касалась отметки 1,0333 впервые с ноября 2022 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В моменте пара EUR/USD касалась отметки 1,0333 впервые с ноября 2022 года. После резкой просадки котировки отыграли часть потерь.

Данные из Германии

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что экономика Германии показала рост на 0,1% в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами — ниже предварительной оценки в 0,2%.

Отдельный отчет показал, что замедление экономики Германии ускорилось в ноябре, так как деловая активность упала пятый месяц подряд.

Доллар

Сам индекс доллара подпрыгнул к 2-летним максимумам за пределами отметки 108,00, после чего обосновался в районе 107,50, прибавляя без малого 0,5% на момент написания материала. Американская валюта завершает ростом уже восьмую неделю подряд, ускорив подъем после победы Трампа на выборах ранее в этом месяце.

Украина

На украинском межбанке евро просел ниже 43 гривен. Котировки снижаются из-за того, что евро просело на международном рынке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Игорь УА
Игорь УА
22 ноября 2024, 13:38
#
Дождусь паритета и буду переходить из USD в Евро.
+
0
MakDi
MakDi
22 ноября 2024, 14:24
#
Дуже рано… Чекаю перший відскоку від 0.94, другий від 0.87
+
0
Игорь УА
Игорь УА
22 ноября 2024, 15:34
#
Ну 0,87 це хіба що якщо«орєшки» полетять на Берлін та Копенгаген.
+
+15
milon
milon
22 ноября 2024, 18:43
#
В Германии кризис, они крепко обосрались
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