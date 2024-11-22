Евро обвалился к 2-летнему минимуму на слабых данных из еврозоны

Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года в пятницу после того, как данные показали, что деловая активность в странах еврозоны ухудшилась в ноябре.

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В моменте пара EUR/USD касалась отметки 1,0333 впервые с ноября 2022 года. После резкой просадки котировки отыграли часть потерь.

Данные из Германии

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что экономика Германии показала рост на 0,1% в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами — ниже предварительной оценки в 0,2%.

Отдельный отчет показал, что замедление экономики Германии ускорилось в ноябре, так как деловая активность упала пятый месяц подряд.

Сам индекс доллара подпрыгнул к 2-летним максимумам за пределами отметки 108,00, после чего обосновался в районе 107,50, прибавляя без малого 0,5% на момент написания материала. Американская валюта завершает ростом уже восьмую неделю подряд, ускорив подъем после победы Трампа на выборах ранее в этом месяце.

Украина

На украинском межбанке евро просел ниже 43 гривен. Котировки снижаются из-за того, что евро просело на международном рынке.