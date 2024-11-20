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20 ноября 2024, 12:57 Читати українською

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд незначительно улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в 2024 году, а также до 2,5−3,5% в следующем. Об этом говорится в сообщении Фонда по итогам шестого пересмотра программы EFF для Украины.

Международный валютный фонд незначительно улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в 2024 году, а также до 2,5−3,5% в следующем.

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Прогноз

Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на разрушительные вызовы, связанные с войной, которая длится уже 1000 дней. Ожидается, что рост реального ВВП в 2024 году составит 4%, однако в 2025 прогнозируется замедление до 2,5−3,5%.

«Как и ожидалось, инфляция повысилась, достигнув 9,7 процента в годовом исчислении в октябре, главным образом из-за роста расходов на продукты питания и рабочую силу, но инфляционные ожидания остаются на стабильном уровне.

В конце октября 2024 г. валовые международные резервы составляли 36,6 миллиарда долларов США благодаря продолжению большой внешней официальной поддержки. Однако риски остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности относительно интенсивности и продолжительности войны, в том числе из-за продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Подробности

Обновленные показатели более оптимистичны для Украины, в частности, по ожидаемым итогам нынешнего года. Так, в последнем докладе «Перспективы мировой экономики» (WEO) Фонд прогнозировал максимальный рост для Украины в 2024 году на уровне 3,0%, а в 2025 году — не выше 2,5%.

В МВФ также сообщили, что дополнительный бюджет на 2024 год и бюджет на 2025 год соответствуют программным параметрам. Ожидается, что дефицит бюджета в 2025 году составит 19% ВВП, что отражает текущие потребности в расходах из-за войны.

Источник: Минфин
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