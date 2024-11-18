Рост украинской экономики замедлился в три раза

Экономика Украины выросла на 4,2% по итогам 10 месяцев 2024 года, в октябре рост замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 18 ноября.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Драйверами роста остаются транспортная и строительная отрасли, а также перерабатывающая промышленность, отметил первый замминистра экономики Алексей Соболев.

Транспорт, переработка и строительство продолжали демонстрировать высокую положительную динамику.

В то же время в сельском хозяйстве было падение. Причина — ранний сбор урожая в этом году: к октябрю аграрии уже завершили сбор отдельных сельскохозяйственных культур.