Экономика Украины выросла на 4,2% по итогам 10 месяцев 2024 года, в октябре рост замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 18 ноября.
Рост украинской экономики замедлился в три раза
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Драйверами роста остаются транспортная и строительная отрасли, а также перерабатывающая промышленность, отметил первый замминистра экономики Алексей Соболев.
Транспорт, переработка и строительство продолжали демонстрировать высокую положительную динамику.
В то же время в сельском хозяйстве было падение. Причина — ранний сбор урожая в этом году: к октябрю аграрии уже завершили сбор отдельных сельскохозяйственных культур.
Источник: Минфин
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