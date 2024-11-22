В Украине замедлилась промышленная инфляция

В октябре 2024 года промышленная инфляция в Украине составила 24,5% в годовом исчислении; по сравнению с сентябрем цены замедлились с 2,2 до 0,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики 22 ноября.

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За месяц цены в добывающей промышленности выросли на 3,4%, в перерабатывающей — на 1,1%.

В то же время, на энергоносители в октябре цены упали на 0,1% по сравнению с сентябрем. Замедление динамики индекса цен производителей длится третий месяц.

В июле его рост в годовом исчислении достиг локального пика 33,3% из-за стремительного подорожания электроэнергии.