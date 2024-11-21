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21 ноября 2024, 8:34 Читати українською

Байден хочет списать $4,6 миллиарда долга Украине

Президент США Джо Байден подал в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь. Размер отмены около $4,65 миллиарда. Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина.

Президент США Джо Байден подал в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь.
Фото: depositphotos

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Что известно

Конгресс поддержал Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около $61 миллиарда в апреле 2024 года.

Однако поданный Байденом документ предоставляет ему полномочия простить 50% этого займа.

«Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти ссуды за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это», — сказал Миллер.

Он отметил, что после того, как Белый дом сообщил Конгрессу об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражении против этого. Но, по его мнению, этого не произойдет.

«Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем соблюдать закон», — пояснил спикер.

Напомним

В начале этого года в Конгрессе США длилась волокита по поводу утверждения нового пакета помощи Украине Байден подал запрос на дополнительные средства еще осенью 2023 года, но решение блокировали республиканцы.

В феврале Сенат одобрил объединенный законопроект для Украины, Израиля и Тайваня, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не допустил его голосование.

В апреле Джонсон предложил четыре отдельных проекта, которые в конце концов поддержали обе палаты Конгресса.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 ноября 2024, 9:33
#
А де ж всєпропальщики? Платітьбудутнашідєтіівнукі.
+
+15
Я_ __
Я_ __
21 ноября 2024, 11:28
#
Почекаємо краще трошки, бо це лише законопроєкт, ідея безумовно допоможе зняти фінансове навантаження на економіку України і це буде чудово, але хотілося б щоб це відбулося де факто, адже ще не прийняли цей законопроект, тож от так радіти з фанфарами трохи рано, просто почекаємо і будемо сподіватися на позитивний результат і списання боргу Україні
+
+15
Strain
Strain
21 ноября 2024, 12:54
#
Должны 200 простили 4. Потужна перемога.
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
21 ноября 2024, 10:10
#
Сепары-ухылянты, шо с лицом?
+
+30
Я_ __
Я_ __
21 ноября 2024, 11:26
#
Дід відривається по повній під кінець президентського строку) але було б добре отримати позитивне рішення і фактичне списання 50% боргу як зазначено в статті
+
+15
bonv
bonv
21 ноября 2024, 13:52
#
Я собі ще намалюю ©
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