Байден хочет списать $4,6 миллиарда долга Украине

Президент США Джо Байден подал в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь. Размер отмены около $4,65 миллиарда. Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина.

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Что известно

Конгресс поддержал Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около $61 миллиарда в апреле 2024 года.

Однако поданный Байденом документ предоставляет ему полномочия простить 50% этого займа.

«Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти ссуды за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это», — сказал Миллер.

Он отметил, что после того, как Белый дом сообщил Конгрессу об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражении против этого. Но, по его мнению, этого не произойдет.

«Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем соблюдать закон», — пояснил спикер.

Напомним

В начале этого года в Конгрессе США длилась волокита по поводу утверждения нового пакета помощи Украине Байден подал запрос на дополнительные средства еще осенью 2023 года, но решение блокировали республиканцы.

В феврале Сенат одобрил объединенный законопроект для Украины, Израиля и Тайваня, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не допустил его голосование.

В апреле Джонсон предложил четыре отдельных проекта, которые в конце концов поддержали обе палаты Конгресса.