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21 ноября 2024, 15:56 Читати українською

Курс биткоина впервые превысил $98 тыс. и обновил исторический максимум

Курс биткоина впервые превысил отметку $98 тыс., в очередной раз обновив максимум. Цены на крупнейшей в США криптобирже Coinbase опережают по росту пары со стейблкоином USDT на крупнейших биржах крипторынка —Binance и Bybit, что, вероятно, говорит о доминировании спроса на криптовалюту со стороны североамериканских трейдеров, по данным Coindesk.

Курс биткоина впервые превысил отметку $98 тыс., в очередной раз обновив максимум.

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По данным на 15:15, биткоин торгуется по $98 083 при капитализации около $2 трлн и занимает 61,6% в капитализации всего крипторынка. На пике курс достигал отметок $98 370 по Coinbase и $98 384 по Binance в паре с USDT.

Рост биткоина продолжается

«На фоне относительно спокойного дня для акций внимание инвесторов обращено на другие рынки, где биткоин приближается к магической отметке в $100 тысяч», — сказал инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд.

Цена биткоина выросла примерно на 40% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ранее он обещал создать благоприятную регуляторную среду для цифровых активов и сформировать стратегический запас биткоинов.

Читайте:Биткоин снова обновил исторический максимум после недельной коррекции

Напомним

20 ноября биткоин достиг новой вершины во вторник после недельной коррекции. Первая криптовалюта выросла до отметки в $94 тыс.

Биткоин почти безоткатно растет с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Более 22% мировой активности на крипторынке приходится на Северную Америку — ее доля составляет более $1,3 трлн в денежном эквиваленте.

Существенная часть этой активности приходится на США, где в начале 2024 года появились биржевые фонды (ETF) на основе биткоина, которые дали возможность легально торговать криптовалютой в виде акций. Это спровоцировало приток капитала на рынок и стало одним из катализаторов роста цены биткоина в этом году.

Читайте: Почему Трамп может быть полезен для криптовалют, но плох для биткоина

Дональд Трамп после победы на выборах окружает себя более лояльными к криптоиндустрии кандидатами на ключевые посты в администрации, а его советники консультируются с представителями криптобизнеса о возможных изменениях в государственной политике.

Ожидается, что при Трампе власти США займут более мягкую позицию по отношению к криптовалютам.

Вокруг биткоина и крипторынка в целом сформировалась позитивная новостная повестка. На высших уровнях обсуждается возможность создания государственных резервов в биткоине, крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock выделяет биткоин над традиционными активами, а крупные компании продолжают закупать биткоины на миллиарды долларов. Одновременно с этим наблюдаются рекордные для рынка ETF торги в биржевых биткоин-фондах.

Читайте: Команда Трампа рассматривает любительницу криптовалют на должность нового главы SEC — CoinDesk

С начала 2024 года биткоин подорожал уже более чем вдвое. Многие из крупнейших криптовалют при этом по-прежнему имеют отрицательную доходность с начала года, несмотря на общий рост капитализации крипторынка. Эксперты отмечают, что торговля альткоинами становится все сложнее, а их рост изолирован от успехов сектора мемкоинов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

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milon
milon
21 ноября 2024, 16:03
#
120 тысяч надо хотя бы
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Kolya12377
Kolya12377
21 ноября 2024, 17:20
#
Похоже, это уже пик. Золото уже не распродают, чтоб наварить на этой виртуальной игрушке, начинают распродавать фонду, а этого не допустят.
+
0
milon
milon
21 ноября 2024, 17:26
#
Это дно, на фоне разговоров о третьей мировой биток идет вверх, а после любого действия в сторону крипты после прихода Трампа и окончания войны можно 150 легко ждать
+
+15
Kankakee
Kankakee
21 ноября 2024, 16:17
#
Спочатку має бути стаття про те що таке криптовалюта І взагалі біткоіни і чому вона зростає чи падає, чим забезпечується, як створюються нові криптовалюти і так далі 👻 а потім має бути стаття порівняння овдп і криптовалют 🎃
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0
milon
milon
21 ноября 2024, 17:27
#
Крипта это лучший в мире способ оплаты, который пришел на замену прогнившей банковской системе
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0
Prya
Prya
21 ноября 2024, 16:35
#
Криптозима осталась далеко позади

А ведь ещё недавно можно было за 20к взять
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0
Kolya12377
Kolya12377
21 ноября 2024, 17:21
#
Сколько людей на блокчейне прямо хранили и оно тупо пропало, стырили, обнулили и годами молчали в поддержке, всем рассылая одинаковые отписки, раньше были каменты в интернете по этому поводу, потом потерли.
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bonv
bonv
21 ноября 2024, 18:17
#
Британець, який накопичив статки в біткоїнах, зараз судиться зі своєю місцевою радою, намагаючись повернути їх назад після того, як випадково викинув жорсткий диск, на якому зберігав їх понад 10 років тому.
Про це повідомляє LADbible.
39-річний Джеймс Гавеллс постане перед судом пізніше цього року, оскільки він вважає, що «точно визначив» місце, де знаходиться його загублений сміттєвий пакет зі статком у криптовалюті, і хоче повернути його назад.
Він випадково поклав жорсткий диск з купою біткоїнів до чорного сміттєвого пакета під час прибирання в офісі, а його партнерка прийняла його за мішок для сміття і віднесла його на смітник, де він відтоді і лежить.
Швидко усвідомивши свою помилку, Джеймс неодноразово звертався до міської ради Ньюпорта з проханням відкопати свій жорсткий диск зі звалища, куди він був викинутий, але йому неодноразово відмовляли.
Тепер він подав судовий наказ на суму 495 314 800 фунтів стерлінгів (понад 26 мільярдів гривень), щоб забрати жорсткий диск зі звалища, і його підтримала група заможних інвесторів.
Джеймс каже, що на жорсткому диску було близько 8 000 біткоїнів, і відтоді, як їх випадково викинули, вартість криптовалюти стрімко зросла.
На момент написання статті один біткоїн коштує близько 67 000 доларів, тож якщо вміст жорсткого диска залишиться неушкодженим, його вартість становитиме близько 536 мільйонів доларів.
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bonv
bonv
21 ноября 2024, 18:18
#
Його юридична команда подала позов до суду, і справа має розглядатися в суді в грудні.
39-річний чоловік навіть найняв колишнього керівника сміттєзвалища, щоб той допоміг йому відстежити, де саме перебуває жорсткий диск, і тепер він упевнений, що він в секції «Cell 2 — Area 2» на полігоні Docksway в Ньюпорті.
Він сказав: «Що є, те є. Я міг би провести решту свого життя, працюючи з дев’ятої до п’ятої і думаючи про це щодня. Я міг би з таким же успіхом витратити свій час, намагаючись повернути цей простий шматок металу. Поки суд не скаже мені, що „НІ“ означає „НІ“, я продовжуватиму працювати. Очевидно, що мої фінанси зараз не в найкращому становищі. Я зосереджую всі свої поточні зусилля і ресурси, зокрема гроші, на проєкті відновлення. Поки що я намагаюся вистояти. Але юридичні зусилля покриті. Ми готові дійти до апеляційного суду, до Верховного суду. У справі такого масштабу я розраховую пройти повну дистанцію. Я не дуже хотів йти до суду, але це останній шанс».
Представник міської ради Ньюпорта пояснив, що вони не можуть дозволити Джеймсу розкопати місце через вплив на навколишнє середовище, і що вони «рішуче протистоять» його «фундаментально слабкій заяві».
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bonv
bonv
21 ноября 2024, 18:18
#
Вони сказали: «Рада неодноразово повідомляла пану Гавеллсу, що розкопки неможливі за нашим екологічним дозволом і що роботи такого характеру матимуть величезний негативний вплив на навколишнє середовище. Рада є єдиним органом, уповноваженим проводити роботи на цій ділянці. Рада дотримується суворого режиму моніторингу та звітності за всіма екологічними параметрами, про які ми часто звітуємо регулятору. Як і в інших органах, що займаються утилізацією відходів, час від часу трапляються перевищення деяких рівнів, які реєструються у звітах про дотримання норм, що подаються до Департаменту природних ресурсів Вельсу. Наш режим моніторингу та звітності непов’язаний із заявою пана Гавеллса, і ми вважаємо, що згадка про неї є нічим іншим, як спробою відвернути увагу від фундаментально слабкої заяви, якій ми рішуче протистоїмо. Вкотре реагування на безпідставні претензії пана Гавеллса коштує раді та платникам податків Ньюпорта часу та грошей, які можна було б краще витратити на надання послуг».
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