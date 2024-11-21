Курс биткоина впервые превысил отметку $98 тыс., в очередной раз обновив максимум. Цены на крупнейшей в США криптобирже Coinbase опережают по росту пары со стейблкоином USDT на крупнейших биржах крипторынка —Binance и Bybit, что, вероятно, говорит о доминировании спроса на криптовалюту со стороны североамериканских трейдеров, по данным Coindesk.
Курс биткоина впервые превысил $98 тыс. и обновил исторический максимум
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По данным на 15:15, биткоин торгуется по $98 083 при капитализации около $2 трлн и занимает 61,6% в капитализации всего крипторынка. На пике курс достигал отметок $98 370 по Coinbase и $98 384 по Binance в паре с USDT.
Рост биткоина продолжается
«На фоне относительно спокойного дня для акций внимание инвесторов обращено на другие рынки, где биткоин приближается к магической отметке в $100 тысяч», — сказал инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд.
Цена биткоина выросла примерно на 40% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ранее он обещал создать благоприятную регуляторную среду для цифровых активов и сформировать стратегический запас биткоинов.
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Напомним
20 ноября биткоин достиг новой вершины во вторник после недельной коррекции. Первая криптовалюта выросла до отметки в $94 тыс.
Биткоин почти безоткатно растет с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Более 22% мировой активности на крипторынке приходится на Северную Америку — ее доля составляет более $1,3 трлн в денежном эквиваленте.
Существенная часть этой активности приходится на США, где в начале 2024 года появились биржевые фонды (ETF) на основе биткоина, которые дали возможность легально торговать криптовалютой в виде акций. Это спровоцировало приток капитала на рынок и стало одним из катализаторов роста цены биткоина в этом году.
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Дональд Трамп после победы на выборах окружает себя более лояльными к криптоиндустрии кандидатами на ключевые посты в администрации, а его советники консультируются с представителями криптобизнеса о возможных изменениях в государственной политике.
Ожидается, что при Трампе власти США займут более мягкую позицию по отношению к криптовалютам.
Вокруг биткоина и крипторынка в целом сформировалась позитивная новостная повестка. На высших уровнях обсуждается возможность создания государственных резервов в биткоине, крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock выделяет биткоин над традиционными активами, а крупные компании продолжают закупать биткоины на миллиарды долларов. Одновременно с этим наблюдаются рекордные для рынка ETF торги в биржевых биткоин-фондах.
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С начала 2024 года биткоин подорожал уже более чем вдвое. Многие из крупнейших криптовалют при этом по-прежнему имеют отрицательную доходность с начала года, несмотря на общий рост капитализации крипторынка. Эксперты отмечают, что торговля альткоинами становится все сложнее, а их рост изолирован от успехов сектора мемкоинов.
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А ведь ещё недавно можно было за 20к взять
Про це повідомляє LADbible.
39-річний Джеймс Гавеллс постане перед судом пізніше цього року, оскільки він вважає, що «точно визначив» місце, де знаходиться його загублений сміттєвий пакет зі статком у криптовалюті, і хоче повернути його назад.
Він випадково поклав жорсткий диск з купою біткоїнів до чорного сміттєвого пакета під час прибирання в офісі, а його партнерка прийняла його за мішок для сміття і віднесла його на смітник, де він відтоді і лежить.
Швидко усвідомивши свою помилку, Джеймс неодноразово звертався до міської ради Ньюпорта з проханням відкопати свій жорсткий диск зі звалища, куди він був викинутий, але йому неодноразово відмовляли.
Тепер він подав судовий наказ на суму 495 314 800 фунтів стерлінгів (понад 26 мільярдів гривень), щоб забрати жорсткий диск зі звалища, і його підтримала група заможних інвесторів.
Джеймс каже, що на жорсткому диску було близько 8 000 біткоїнів, і відтоді, як їх випадково викинули, вартість криптовалюти стрімко зросла.
На момент написання статті один біткоїн коштує близько 67 000 доларів, тож якщо вміст жорсткого диска залишиться неушкодженим, його вартість становитиме близько 536 мільйонів доларів.
39-річний чоловік навіть найняв колишнього керівника сміттєзвалища, щоб той допоміг йому відстежити, де саме перебуває жорсткий диск, і тепер він упевнений, що він в секції «Cell 2 — Area 2» на полігоні Docksway в Ньюпорті.
Він сказав: «Що є, те є. Я міг би провести решту свого життя, працюючи з дев’ятої до п’ятої і думаючи про це щодня. Я міг би з таким же успіхом витратити свій час, намагаючись повернути цей простий шматок металу. Поки суд не скаже мені, що „НІ“ означає „НІ“, я продовжуватиму працювати. Очевидно, що мої фінанси зараз не в найкращому становищі. Я зосереджую всі свої поточні зусилля і ресурси, зокрема гроші, на проєкті відновлення. Поки що я намагаюся вистояти. Але юридичні зусилля покриті. Ми готові дійти до апеляційного суду, до Верховного суду. У справі такого масштабу я розраховую пройти повну дистанцію. Я не дуже хотів йти до суду, але це останній шанс».
Представник міської ради Ньюпорта пояснив, що вони не можуть дозволити Джеймсу розкопати місце через вплив на навколишнє середовище, і що вони «рішуче протистоять» його «фундаментально слабкій заяві».