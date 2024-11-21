Курс биткоина впервые превысил $98 тыс. и обновил исторический максимум

Курс биткоина впервые превысил отметку $98 тыс., в очередной раз обновив максимум. Цены на крупнейшей в США криптобирже Coinbase опережают по росту пары со стейблкоином USDT на крупнейших биржах крипторынка — Binance и Bybit , что, вероятно, говорит о доминировании спроса на криптовалюту со стороны североамериканских трейдеров, по данным Coindesk.

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По данным на 15:15, биткоин торгуется по $98 083 при капитализации около $2 трлн и занимает 61,6% в капитализации всего крипторынка. На пике курс достигал отметок $98 370 по Coinbase и $98 384 по Binance в паре с USDT.

Рост биткоина продолжается

«На фоне относительно спокойного дня для акций внимание инвесторов обращено на другие рынки, где биткоин приближается к магической отметке в $100 тысяч», — сказал инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд.

Цена биткоина выросла примерно на 40% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ранее он обещал создать благоприятную регуляторную среду для цифровых активов и сформировать стратегический запас биткоинов.

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Напомним

20 ноября биткоин достиг новой вершины во вторник после недельной коррекции. Первая криптовалюта выросла до отметки в $94 тыс.

Биткоин почти безоткатно растет с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Более 22% мировой активности на крипторынке приходится на Северную Америку — ее доля составляет более $1,3 трлн в денежном эквиваленте.

Существенная часть этой активности приходится на США, где в начале 2024 года появились биржевые фонды (ETF) на основе биткоина, которые дали возможность легально торговать криптовалютой в виде акций. Это спровоцировало приток капитала на рынок и стало одним из катализаторов роста цены биткоина в этом году.

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Дональд Трамп после победы на выборах окружает себя более лояльными к криптоиндустрии кандидатами на ключевые посты в администрации, а его советники консультируются с представителями криптобизнеса о возможных изменениях в государственной политике.

Ожидается, что при Трампе власти США займут более мягкую позицию по отношению к криптовалютам.

Вокруг биткоина и крипторынка в целом сформировалась позитивная новостная повестка. На высших уровнях обсуждается возможность создания государственных резервов в биткоине, крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock выделяет биткоин над традиционными активами, а крупные компании продолжают закупать биткоины на миллиарды долларов. Одновременно с этим наблюдаются рекордные для рынка ETF торги в биржевых биткоин-фондах.

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С начала 2024 года биткоин подорожал уже более чем вдвое. Многие из крупнейших криптовалют при этом по-прежнему имеют отрицательную доходность с начала года, несмотря на общий рост капитализации крипторынка. Эксперты отмечают, что торговля альткоинами становится все сложнее, а их рост изолирован от успехов сектора мемкоинов.