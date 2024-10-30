«Вам письмо от налоговой»: Хакеры атакуют бухгалтеров украинских предприятий

Действующая при Госспецсвязи команда CERT-UA обнаружила новую волну фишинговых атак, направленных на бухгалтеров украинских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Отмечается, что злоумышленники рассылают электронные письма, имитирующие сообщения от Государственной налоговой службы Украины.

В частности, письма содержат PDF-документы со ссылкой на файловый сервис, на котором размещен архив. Открытие содержимого приведет к установке на компьютере вредоносной программы, которая предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к нему.

Читайте также: Хакеры получили рекордную выплату в $75 миллионов за вымогательство

«Описанная активность финансово мотивирована и осуществляется группировкой UAC-0050. В зоне риска находятся бухгалтеры предприятий, на компьютерах которых осуществляется работа с системами дистанционного банковского обслуживания», — предупреждают в Госспецсвязи.

Отмечается, что в некоторых случаях от момента поражения до похищения средств может проходить не более часа.