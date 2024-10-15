В приложении «Дия» стала доступна функция сканирования штрихкодов товаров для проверки их участия в программе «Национальный кэшбек». Об этом сообщает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В «Дие» теперь можно проверить товар на участие в программе «Национальный кэшбек»
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«Добавили новый инструмент к сервису „Нацкэшбек“ в „Дие“ — сканер штрихкодов. Теперь с „Дия“ можете заранее узнать, начисляется ли кэшбек за товар. Не нужно уточнять у кассиров супермаркета или искать отметку на упаковке», — заявил Федоров.
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Как это работает
Чтобы узнать, начисляется ли кэшбек за товар, необходимо открыть «Дию» и навести сканер на штрихкод.
Источник: Минфин
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