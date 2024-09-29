На почтовые ящики пользователей мошенники рассылают сообщения якобы от хозяйственного суда определенной области. В письмах они сообщают о «постановлении о взыскании средств». Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«Постановление о взыскании средств»: Мошенники рассылают письма от имени суда
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Как действуют злоумышленники
- Маскируют письма под домен gov.ua, где используются настоящие названия ФЛП и адреса.
- Рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа.
- Получают удаленный доступ к устройству.
Как защититься от мошенников
- Не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.
- Не открывайте вложения в подозрительных письмах.
- Проигнорируйте и удалите письмо.
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Источник: Минфин
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