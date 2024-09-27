Рост ВВП, промышленная инфляция, долги украинцев по микрокредитам: главное за неделю

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2024 вырос на 3,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Индекс цен производителей промышленной продукции отражает отпускные цены компаний. Он является одним из ключевых индикаторов состояния экономики и влияет на разные отрасли производства.

Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 31,2%

Промышленная инфляция в Украине в августе замедлилась до 31,2% в годовом исчислении.

Чистая прибыль банков превысила 100 млрд в этом году

Чистая прибыль банков в Украине составила 106,1 млрд грн в январе-августе 2024 года, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Украина приближается к предельным возможностям на рынке ОВГЗ

Министерство финансов в бюджете на следующий год заложило всего 17 млрд грн на привлечение от ОВГЗ. Это «чистая» сумма, которая не учитывает погашение по уже обращающимся облигациям. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.

ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на 3%, но ухудшил его на 2025 год с 6% до 4,7%.

НБУ представил план введения нового типа финучреждения — банка финансовой инклюзии

Национальный банк Украины в случае принятия законопроекта № 12044 Верховной Радой позволит акционерным обществам получать ограниченную банковскую лицензию.

«Украинская биржа» возобновит торги по решению суда

Апелляционный суд поддержал Украинскую биржу, решение об аннулировании ее лицензии приостановлено.

Долги украинцев по микрокредитам выросли в полтора раза с начала года

Украинцы должны 14,53 млрд грн микрофинансовым организациям в этом году. С начала года сумма долга выросла в 1,5 раза. В этом году украинцы взяли в микрозайм 26,7 млрд грн — это 3,9 млн кредитных договоров.