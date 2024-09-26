ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на 3%, но ухудшил его на 2025 год с 6% до 4,7%. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

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Прогноз роста на 2024 год не изменился из предыдущего отчета ЕБРР в мае и несколько превышает общий прогноз роста 2,8%, сделанный банком на этот год для регионов, в которых он ведет деятельность (Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа, Кавказ, Турция, Центральная Азия, Южное и Восточное Средиземноморье).

Однако в главном докладе ЕБРР «Региональные экономические перспективы» говорится, что уничтожение мощностей по производству и передаче электроэнергии влияет на экономику Украины и прервало стабильный рост валового внутреннего продукта (ВВП) за четыре квартала, что заставило банк ухудшить свой прогноз по росту ВВП в 2025 году до 4,7% по сравнению с 6% в майском отчете.

Стоит отметить, что обновленный прогноз ЕБРР более оптимистичен, чем правительства Украины (2,7%), МВФ (2,5−3,5%) и НБУ (4,1%).

Согласно отчету ЕБРР, украинская экономика выросла примерно на 6,5% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года после роста на 5,3% в 2023 году, что знаменует частичное восстановление экономики после резкого падения в начале Великой войны в 2022 году.

Однако рост замедлился с первого квартала 2024 года из-за дефицита электроэнергии и более высокой стоимости импортируемой электроэнергии.

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«Хотя Украина сейчас обеспечила достаточное внешнее финансирование на весь 2024 год, задержки с согласованием этих средств в первые месяцы года также создали неопределенность, что негативно отразилось на обменном курсе», — говорится в отчете

Отмечается, что гривна потеряла около 10% по отношению к доллару США с момента перехода от фиксированного обменного курса к управляемому гибкому курсу в начале октября 2023 года.

Инфляция

Инфляция, стабилизировавшаяся ниже целевого уровня НБУ на уровне около 5 процентов в первой половине года, недавно снова начала расти, достигнув 5,8% в июле 2024 года.

«Краткосрочные перспективы роста экономики страны остаются очень неопределенными», — говорится в отчете.

Экспорт и дефицит рабочей силы

Также отмечается, что экспортные перспективы Украины улучшились благодаря черноморскому экспортному коридору вдоль побережья, открывшегося в прошлом году.

Это устранило определенную неопределенность безопасности использования Черного моря для экспорта Украины сельскохозяйственной продукции и других массовых товаров, таких как металлы и руды. Но это улучшение может быть нивелировано проблемами с электроэнергией.

«Кроме того, хотя международные партнеры Украины возможно покрыли ее внешнее финансирование на этот год, картина на 2025 год менее четкая. Более того, дефицит рабочей силы остается острым, а риск дополнительного разрушения инфраструктуры и производственных мощностей остается», — добавили в ЕБРР.

Рост экономики в регионах

В регионах ЕБРР ожидает рост экономики на уровне 2,8% в 2024 году, что на 0,2 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим прогнозом в мае, и рост на 3,5% в 2025 году, что на 0,1 процентного пункта ниже предварительной оценки.