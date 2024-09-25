Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 3,7% — Госстат

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2024 вырос на 3,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной службы статистики.

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По сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора реальный ВВП за этот период увеличился на 0,2%.

Напомним

«Минфин» писал, что реальный ВВП Украины в первом квартале 2024 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с первым кварталом 2023 года — на 6,5%.

В июле Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году до 3,7%, однако несколько ухудшил предположение о восстановлении экономики в 2025—2026 годах — до 4−5% в год.