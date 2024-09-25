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25 сентября 2024, 15:40 Читати українською

Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 3,7% — Госстат

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2024 вырос на 3,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной службы статистики.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2024 вырос на 3,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 года.
Фото: pmguinfo.dp.ua

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По сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора реальный ВВП за этот период увеличился на 0,2%.

Напомним

«Минфин» писал, что реальный ВВП Украины в первом квартале 2024 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с первым кварталом 2023 года — на 6,5%.

В июле Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году до 3,7%, однако несколько ухудшил предположение о восстановлении экономики в 2025—2026 годах — до 4−5% в год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+15
Taras35
Taras35
25 сентября 2024, 17:27
#
Звідки взятись зростанню «валового внутрішнього продукту на душу населення» в умовах війни — коли споживання застопорене, люди виїжджають сотнями тис? Хто створюватиме той валовий продукт? Хіба цифрами жонглювати.
+
+9
Leonid Fridman
Leonid Fridman
25 сентября 2024, 17:40
#
ВВП це взагалі така штука цікава… Коротше, фактично ні про що не каже, якщо брати саме чистий ВВП без врахування інших показників.
Колись читав історію, дослівно не пам’ятаю, але приблизно зміст такий: «Джо із Нью-Джерсі попросив сусіда спилити дерево біля його будинку. Сусід спилив дерево, Джо заплатив йому 500$, і на цю величину виросло ВВП США. У Ірпені Іван попросив сусіда теж спилити йому дерево. Сусід спилив, Іван налив йому чарочку домашнього самогона та поставив закуску, посиділи. Вартість цього 0$, бо все уже було в наявності, тобто ВВП України не виросло. Одна і та ж послуга, а ВВП різне. Але якщо судити саме по цьому показнику, то виходить що американець у 500 разів багатший». Звісно, трохи утровано, але недалеко від істини.
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0
Taras35
Taras35
25 сентября 2024, 17:44
#
Ви точно описали проблему розрахунку ввп, коли не все відображено у чеках. Та на щось орієнтуватись потрібно. І коли пишуть якісь зовсім нереалістичні цифри…
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