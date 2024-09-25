Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2024 вырос на 3,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной службы статистики.
Рост ВВП Украины во втором квартале замедлился до 3,7% — Госстат
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По сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора реальный ВВП за этот период увеличился на 0,2%.
Напомним
«Минфин» писал, что реальный ВВП Украины в первом квартале 2024 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с первым кварталом 2023 года — на 6,5%.
В июле Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году до 3,7%, однако несколько ухудшил предположение о восстановлении экономики в 2025—2026 годах — до 4−5% в год.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Колись читав історію, дослівно не пам’ятаю, але приблизно зміст такий: «Джо із Нью-Джерсі попросив сусіда спилити дерево біля його будинку. Сусід спилив дерево, Джо заплатив йому 500$, і на цю величину виросло ВВП США. У Ірпені Іван попросив сусіда теж спилити йому дерево. Сусід спилив, Іван налив йому чарочку домашнього самогона та поставив закуску, посиділи. Вартість цього 0$, бо все уже було в наявності, тобто ВВП України не виросло. Одна і та ж послуга, а ВВП різне. Але якщо судити саме по цьому показнику, то виходить що американець у 500 разів багатший». Звісно, трохи утровано, але недалеко від істини.